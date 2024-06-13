Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bugün (Perşembe) Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin iç kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Ege'nin iç kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 22°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege'nin iç kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 26°C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 21°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 16°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 22°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C, 29°C

Az bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Iğdır ve Hakkari ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık