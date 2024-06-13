Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı: Bunu yapmayanların partide yeri yok, kapı orada!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, milletvekillerine yaptığı uyarıda partinin kurucu genel başkanı Meral Akşener hakkında eleştiri sınırlarını aşan yorumlar yapılmamasını istedi. Dervişoğlu, partinin dününe sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, “Bunu yapmayanların partide yeri yok, kapı orada” dedi.

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Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı: Bunu yapmayanların partide yeri yok, kapı orada!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin milletvekilleri ve il başkanlarıyla kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantının gündeminde partinin kurucu genel başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti ve ardından yapılan açıklamalar ile eleştiriler vardı.

"KİM OLURSA OLSUN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ"

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kapalı grup toplantısında milletvekilleri ve partilileri Akşener aleyhinde konuşmamaları konusunda uyardı. Dervişoğlu, “Kim olursa olsun genel başkanımız ve parti politikaları konusunda boş ve yanlış ifadeler kullananların gözünün yaşına bakmayacağız” mesajı verdi.

'VEFA' VURGUSU

Akşener’le ilgili açıklamalarında dikkatli olmaları konusunda milletvekilleri ve partilileri uyaran Dervişoğlu, ‘vefa’ vurgusu yaptı. Dervişoğlu, Akşener hakkında eleştiri sınırlarını aşan değerlendirmeler yapılmamasını istedi. Partinin dününe sahip çıkılması, bugününde de parti ve Türkiye için mücadele edilmesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, “Bunu yapmayanların partide yeri yok, kapı orada” dedi.

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Müsavat Dervişoğlu Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti
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