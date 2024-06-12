İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz'a 'kesin ihraç' talebi: Disiplin kurulan sevk edildi

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili ve Rıdvan Uz'un kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edildiği bildirildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Genel Başkan'ımız Dursun Müsavat Dervişoğlu tarafından, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye istinaden, tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF KRİZİ

Sözcü'de yer alan habere göre, İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından partinin kapalı bir toplantısında Uz’un bir teklifi dile getirdiği öğrenilmişti.

Uz’un ziyaretten ötürü Akşener’in fotoğraflarının parti il ve ilçe başkanlıklarından indirilmesi gerektiğini söylediği, bu teklifle ilgili bilgi sahibi olan Akşener'in de partisine bir yazı göndererek, “Fotoğraflarımı indirin” dediği belirtilmişti.

2023 genel seçimlerinde ise Çanakkale 1. sıradan milletvekili adayı oldu ve 28. dönem İYİ Parti Çanakkale milletvekili olarak seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu üyeliğinde görev aldı.

Kaynak: AA