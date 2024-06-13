TBMM'de kabul edilen TSK Personel Kanunu'na CHP'den sert tepki

3 gün süren görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi ile TSK Personel Kanunu'nda ve bazı diğer kanunlarda önemli değişiklikler yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirerek, 'Bu kanunda da yine Anayasa Mahkemesi’nin iptal edeceği Anayasa’ya açıkça aykırı birçok hüküm var. Biz, burada bu yanlışlıklara ortak olmayacağız ve oyumuzu hayır olarak kullanacağız' dedi.

'ORDUNUN İÇİNE SİYASETİN, TARİKATLARIN EL SOKMASI SİZİN KATKILARINIZLA OLDU'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin bitiminde teklifin aleyhine söz alarak CHP grubu olarak ‘hayır’ oyu vereceklerini belirtti.

Emir, bunun gerekçelerini şöyle açıkladı:

"Bizim de arzu ettiğimiz kimi maddeleri ve özellikle de Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelin, askerlerimizin, sözleşmeli erlerimizin özlük haklarıyla ilgili ve çalışma koşullarının düzeltilmesiyle ilgili olanları biz destekliyoruz ve bunlara da ‘evet’ diyoruz ama özellikle komisyon aşamasında ve Genel Kurul aşamasında ısrarla söylediğimiz kimi maddeler de bu kanuna dercedilmedi, eleştirilerimiz görmezden gelindi. Bu nedenle de bütününe karşı oyumuz 'hayır' olacaktır. Biz biraz önce emekli astsubaylar ve emekli binbaşıların makam tazminatlarını almaları için ek madde ihdas edilsin diye önerge verdik, reddedildi. Oysa, hepimizin telefonları çalıyor, hepimize talepler geliyor; emekli astsubaylar ve emekli binbaşılar makam tazminatı istiyorlar; onlar da çok uzun süre görev yaptılar, bunu hak ediyorlar. Aynı şekilde, ordunun siyasete karışmaması ama siyasetin de ordunun içinden elini çekmesi gerektiğini öteden beri söylüyoruz. Bu Meclis 15 Temmuz’da darbeye maruz kaldı ise, darbe girişimi oldu ise bunun en önemli sebebi ordunun içerisine siyasetin, tarikatların el sokmasıydı ve bunların çoğu da sizlerin katkılarıyla olmuştu ama bundan hâlâ yeterli dersi çıkarmamışsınız.

'BU YANLIŞLIKLARA ORTAK OLMAYACAĞIZ'

Askerlerin terfi makamının kuvvet komutanlığı değil bakanlıktaki siviller, bakanlık yetkilileri olmasını doğru bulmuyoruz, yerinde bulmuyoruz. Asker siyasetin emrindedir ama siyasetçi de ordudan elini çekmelidir. Bu doğru bir iş değildir, yanlış olmuştur. Yatay geçişin önlenmesi doğru değildir. Sonuç olarak üniversitede Milli Savunma Bakanlığı adına okuyan öğrenciler çeşitli nedenlerle bölüm değiştirmek isteyebilirler. Buradaki bu sınırlama ve girdiği gibi bitirme kuralının o kişinin okuma hakkına ve tercih hakkına bir saygısızlık olduğunu düşünüyoruz. Disiplin cezası aldı, sonunda ordudan ayırıyorsunuz ve ağır tazminatlar ödemek zorunda kalıyorlar. Bu da doğru değil yani bunlar olabilecek şeyler ama bir cezayı kanunla 4 kat birden artırmak doğru değildir. Yapılan şu; yasama tekniğine uyulmuyor, komisyonlar hızlı çalışıyor, uzmanlar dinlenmiyor, taraflar dinlenmiyor, Genel Kurul aceleye getiriliyor ve çıkan yasalar sıklıkla Anayasa Mahkemesi’nden dönüyor. Yine, bu kanunda da Anayasa Mahkemesi’nin kararları nedeniyle düzeltilmesi gereken 15 civarında düzenleme var yani Anayasa Mahkemesi 'değiştir' dediği için 'Anayasa’ya aykırı' dediği için biz burada tekrar çalışıyoruz. Nitekim, bu kanunda da yine Anayasa Mahkemesi’nin iptal edeceği Anayasa’ya açıkça aykırı birçok hüküm var. Biz, burada bu yanlışlıklara ortak olmayacağız ve oyumuzu hayır olarak kullanacağız. Biz elbette ordumuzun, askerimizin, güvenlik güçlerimizin özlük haklarının düzeltilmesi, onların hak ettikleri ücretleri alması, çalışma koşullarının düzeltilmesi veya hukuken eksik noktaların tamamlanmasını arzu ederiz, buna evet oyu veririz ama bu eksikliklerden dolayı oyumuz hayır olacaktır."

TSK PERSONEL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Teklifin birinci bölümünde yer alan maddeler, geçen hafta perşembe günü kabul edilmiş, ayrıca 25 ve 26. maddelerin teklif metninden çıkarılmasına karar verilmişti. Genel Kurul’da bugün, teklifin ikinci bölümünün geneli ve maddeleri görüşüldü.

Bugün de Genel Kurul'da ilk olarak kanun teklifinin ikinci bölümü üzerine görüşmeler yapıldı. Ardından teklifin ikinci bölümünü oluşturan 31-59 arasındaki maddeler görüşüldü.

19'UNCU MADDEDE İBARE DEĞİŞİKLİĞİ

Teklifin 38. maddesinin görüşmeleri sırasında AKP, kanunun 19. maddesinde yer alan "Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde" ibaresinin madde metninden çıkarılması ve "çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir" ibaresinin "hazırlanan yönetmelikle düzenlenir” şeklinde değiştirilmesi için önerge verdi. Önergenin gerekçesinde, “personel hukuku alanında yönetmelik çıkarma yetkisine ilişkin düzenlemenin uygulanma zamanı ile ilgili olası karışıklığın önlenmesi ve hükmün, yazım ve anlatım yönünden iyileştirilmesi amaçlandığı” belirtildi. AKP’nin önergesi kabul edildi.

Maddelerin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Teklif, şu düzenlemeleri içeriyor:

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile general ve amiraller hakkında ilgili hükümler kapsamında yürütülen işlemlerde soruşturma izni vermeye, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili mercilerin belirlenmesinde, ilgililerin son rütbeleri ve görevleri esas alınacak.

KKTC'de konuşlu askeri birlik, karargah ve kurumlardan Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan kişi veya kurumlara yapılacak tebligatlar, yasa hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin istihdam ettiği veya hizmet alımı suretiyle çalıştırdığı personel veya memur vasıtasıyla yapılacak.

TSK'dan mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar, ‘TSK'da görev yapamaz’ şeklinde sağlık raporu alanlarla vazife malulü olarak TSK'dan ayrılanlar hariç, her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askeri öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının iki katını, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun ilgili hükmünde düzenlenen ‘disiplinsizliği alışkanlık haline getirme’ fiilini işleyerek çıkarılanlar için belirlenen masrafların 4 katını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faiziyle birlikte tazminat olarak ödeyecekler.

Yurt dışına öğrenim, staj, kurs gibi nedenlerle giden subay ve astsubaylar için bu sürelerin toplamda 6 ayı geçmesi halinde, yükümlülükleri bu sürenin 2 katı kadar uzatılabilecek. Ancak pilotların mesleki olarak almak zorunda oldukları harbe hazırlığın devamı niteliğinde olan simülatör eğitim süreleri kapsam dışında tutulacak.

Teklif yürürlüğe girmeden önce yurt dışına öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gönderilen personel hakkında yükümlülük sürelerinin hesaplanmasında yurt dışında 6 aydan kısa geçirilen süreler, yükümlülük süresinin uzatılmasında dikkate alınmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, bakanlığın internet sitesinden yapılacak, internet sitesindeki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Disiplin soruşturması, görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde sözleşmeli erbaş ve erlerin TSK ile ilişiği sözleşme bitim tarihinden önce feshedilebilecek.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye kullanan ya da kullandıran sözleşmeli erbaş ve erlerin de TSK ile ilişikleri, sözleşme sürelerinden kesilecek.

Kaynak: ANKA