Ülkü Ocakları üyeleri, Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'i takip etti

Ankara'da 30 Aralık 2022 günü düzenlenen suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesine yönelik tehditler devam ediyor.

Sinan Ateş’in Bursa’da yaşayan kardeşi Selma Ateş bugün tanımadığı kişiler tarafından takip edildiğini fark etti. Karakola giden Selma Ateş'i 10 kişinin takip ettiği ve şüpheliler arasında Bursa Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı iki kişinin de olduğu öğrenildi.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre; kimlikleri tespit edilen şüphelilerin gözaltına alınması bekleniyor.

‘KORUMA TALEBİNDE BULUNACAK’

Eski Bursa Ülkü Ocakları Başkanı ve Sinan Ateş’in arkadaşı Cahit Özdemir, Selma Ateş ile birlikte Bursa Asayiş Birimi’ne gitti. Özdemir’in verdiği bilgiye göre Sinan Ateş’in kardeşi Selma Ateş, kendisini takip edenleri karakolda kendisine gösterilen kamera kayıtlarından teşhis etti.

Ateş’i takip eden yaklaşık 10 kişi arasında Bursa Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı iki kişi de bulunuyor. İki ayrı araçla takip edildiğini fark eden Selma Ateş can güvenliği nedeniyle koruma talebinde bulunacak.

Selma Ateş ayrıca ifadesinde şüphelilerin kendisinin bulunduğu karakola götürülmesini de talep etti.

‘AİLEYİ SUSTURMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Cahit Özdemir “Karakolda şikayetçi olduk. Sabahtan beri evin önünde bekleyen bir araba vardı. Şahısların henüz ifadesini göremedik. Ancak biz teşhis ettikten sonra gözaltına alınmalarını bekliyoruz. Aileyi susturmaya çalışıyorlar, ben öyle düşünüyorum. Ayşe Ateş daha dün Cumhurbaşkanı ile görüştü. Anlayamadık, 3 milyonluk şehirde bu takibin tesadüf olduğunu düşünmüyoruz. Şimdi koruma talep etmeye gidiyoruz” diye konuştu.

AYŞE ATEŞ'TEN SEMİH YALÇIN'A: SENİN MUM YATSIYA KADAR BİLE YANMADI

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde tehdit edildiklerini aktaran Ateş, Selma Ateş'in Ülkü Ocakları mensuplarınca takip edilmesi üzerinden Yalçın'a şöyle tepki gösterdi:

"Ey Semih Yalçın! Daha bu akşam bardağını yudumlarken göbeğini kaşıyarak yazdığın açıklamada 'Bize iftira atıyorlar. Tiyatro. Senaryo. Yalan. İftira' diyordun. Bak, şimdi ne oldu. Bursa Ülkü Ocakları mensupları Selma Ateş Abla’yı takip ederken yakayı ele verdi. Senin mum yatsıya kadar bile dayanamadı. Yatsı vaktini bilmiyorsan eğer "Google"da arat. Haydi, çık er meydanına! Kendine güveniyorsan duruşmaya gel. Yüreğin varsa yanıma otur. Otur ki hâkim karşısına çıkarılanları sana tek tek tanıtayım. Ülkü Ocaklarındaki, MHP’deki görevlerini anlatayım. Belki o zaman aklın yerine gelir de katillerin kim olduğunu hatırlarsın."