Parlamentoyu ringe çevirdiler: Milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti

İtalya Parlamentosu'nda bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öneren kanun teklifinin görüşmeleri esnasında, milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti.

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İtalya parlamentosunda bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösteren Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, yumruklu saldırıya uğradı.

İtalya parlamentosunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kavga çıktı. Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösterdi. İktidar partilerindeki milletvekilleri, harekete sert tepki göstererek Donno’ya yumrukla saldırdı.

Saldırının ardından aldığı darbelerle yere düşen Donno, tekerlekli sandalyeye meclisten çıkarıldı. Kavganın ardından oturuma derhal ara verilirken, kavgayı ayırmak için müdahale eden bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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