Ayşe Ateş'ten Semih Yalçın'a tepki: Ya kafası yerinde değil ya da...

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarına sert ifadelerle tepki gösterdi.

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Ayşe Ateş'ten Semih Yalçın'a tepki: Ya kafası yerinde değil ya da...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın gazeteciliği, gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef alan açıklamalarına tepkiler gecikmedi.

Sinan Ateş cinayetiyle yapılan haberlere tepki gösteren Semih Yalçın'ın "Marksist basın MHP ile AK Parti arasına fitne sokmaya çalışıyor" sözlerine CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den yanıt geldi.

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Yücel, "Edip Semih Yalçın’ın Türk basını üzerindeki linç politikası ve baskıları artık kabak tadı vermeye başladı" diyerek tepki gösterdiği açıklamasında, "Açıklamada isimleri geçen gazetecilerin saçlarının teline dahi zarar gelirse bunu Semih Yalçın’dan biliriz" diye konuştu.

Ankara'da öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yücel'in açıklamalarını alıntılayarak Semih Yalçın'ın sözlerine tepki gösterdi.

"YA DOSYAYA HİÇ GÖZ ATMAMIŞ YA DA KAFASI YERİNDE DEĞİL"

Ayşe Ateş'in paylaşımı şöyle:

"Semih Yalçın’ın açıklamalarına bakıldığında ya dosyaya hiç göz atmadığı ya da kafasının yerinde olmadığı sonucuna varıyorsunuz. Dosya baştan aşağıya Ülkü Ocakları ve MHP mensuplarını cinayet şüphelisi sıfatıyla ele alıyorken böyle konuşmasının başka bir açıklaması yok."

"DOSYAYI AÇIP OKUMADIYSA MAHKEMEYE GELSİN"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya gelen Ateş, Semih Yalçın hakkında bir açıklamada daha bulundu.

Yalçın’ın Sinan Ateş davası hakkında, ''Solcu basın tarafından MHP’yi töhmet altında bırakmak, partimize zarar vermek, aleyhimizde algı oluşturmak için kullanılmaktadır'' şeklindeki sözlerine tepki gösteren Ayşe Ateş, "Kuru laf kalabalığı diyorum. Dosyayı açıp okumadıysa mahkemeye gelsin, kimin adı var, kimin adı yok orada görür" dedi.

Ayşe Ateş’ten Semih Yalçın’a ‘iddianame’ yanıtıAyşe Ateş’ten Semih Yalçın’a ‘iddianame’ yanıtıSiyaset

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