Kitap yasağını anlatan çocuk kitabı yasaklandı

ABD'nin Florida eyaletinde Alan Gratz'ın yazdığı 'Bu kitabı yasakla' isimli çocuk kitabı, bir velinin itirazı neticesinde yasaklandı.

Kitap yasağını anlatan çocuk kitabı yasaklandı

ABD’de Florida eyaletinde yer alan bir okulda, Alan Gratz'ın yazdığı 'Ban This Book' (Bu Kitabı Yasakla) adlı çocuk kitabı bir velinin itirazı sonrası yasaklandı. Gratz'ın 2017 yılında çıkan kitabı, bir dördüncü sınıf öğrencisinin ebeveynlerinin en sevdiği kitapla kurduğu ilişkiyi konu alıyor. Kitapta kütüphaneci, çocuğa kitabı alamayacağını çünkü bir sınıf arkadaşının velisinin kitabı uygunsuz bulması üzerine kitabın yasaklandığını söylüyor. Dördüncü sınıf öğrencisi ise, bunun üzerine gizli bir yasaklı kitaplar kütüphanesi oluşturuyor.

"YAPTIKLARINDAN UTANIYORLAR"

Jennifer Pippin isimli bir velinin itirazı üzerine Indian River okul yönetim kurulu, 3’e 2 oyla Gantz’ın kitabının raflardan kaldırılmasına karar verdi. Oylama, bölgenin kitap inceleme komitesinin kitabın yasağının kaldırılmasına karar vermesine rağmen gerçekleşti. The Guardian'ın "Yaşamın sanatı taklit etmesi" sözleriyle nitelediği olayda, okul yönetiminin bu kararı, Gratz'ın kitabında yasaklanan diğer kitaplara değinmesi nedeniyle aldığı belirtildi.

Gratz, kitabının yasaklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: ”Bu kitabı yasakladılar çünkü yasakladıkları diğer kitaplardan bahsediyor ve kitap yasaklamadan bahsediyor. Sanki ne yaptıklarını biliyorlar ve yaptıklarından biraz utanıyorlar ve raflarda onları eleştiren bir kitap istemiyorlar."

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