İYİ Partili eski vekil yeni parti kurdu, sosyal medyadan duyurdu

İYİ Partili eski milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yeni parti kurdu.

13 Haziran'da resmi başvurusunu yapmak üzere İçişleri Bakanlığı'na gideceğini açıklayan eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun kuracağı partinin adı "Kutlu Parti" oldu.

Kutlu Parti Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, parti olarak resmi başvurularını yapmak üzere 13 Haziran saat 14.00'te İçişleri Bakanlığı'nda olacaklarını duyurdu. Halaçoğlu, bu önemli anlarında yanlarında destekçilerini görmekten onur duyacaklarını belirtti.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kutlu Parti olarak, resmi başvurumuzu yapmak üzere 13 Haziran saat 14.00'te İçişleri Bakanlığı'nda olacağız. Bu önemli anımızda sizleri de yanımızda görmekten onur duyarız."

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun yaptığı bu çağrı, yeni bir siyasi oluşumun resmi adımlarının atılacağına işaret ederken, partiye gönül verenleri ve destekçileri de bu tarihi ana tanıklık etmeye davet ediyor.