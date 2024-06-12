Ayşe Ateş’ten Semih Yalçın’a ‘iddianame’ yanıtı
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile Genel merkezde görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP’lilerin iddialarına yanıt verdi. Ateş, görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, “Bu dava üzerinden MHP’yi delilsiz, belgesiz, ispatsız hedef alıyorlar. Dava partimize zarar vermek, aleyhimizde algı oluşturmak kullanılmaktadır. Cinayet davası iddianamesinde de hiçbir MHP’linin adı geçmemektedir” iddiasına yanıt veren Ayşe Ateş, şunları söyledi:
“Kuru gürültü. Kuru laf kalabalığı diyorum. Dosyayı açıp okumadıysa mahkemeye gelsin, kimin adı var, kimin adı yok orada görür.”
Birçok partiyi ziyaret eden Ateş’e, MHP’ye de gidip gitmeyeceği soruldu. Ateş, “Yok. Hayır, kesinlikle… Görecekler, nasılsa her şeyi görecekler. Ben onları dinlemeyi, onları dikkate almayı zaten uzun zaman önce bırakmıştım. Çok dikkate almıyorum kendilerini.”
Ateş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la da görüşeceğini açıkladı.