Ayşe Ateş’ten Semih Yalçın’a ‘iddianame’ yanıtı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, “Bu dava üzerinden MHP’yi delilsiz, belgesiz, ispatsız hedef alıyorlar. Dava partimize zarar vermek, aleyhimizde algı oluşturmak kullanılmaktadır. Cinayet davası iddianamesinde de hiçbir MHP’linin adı geçmemektedir” iddiasına yanıt veren Ayşe Ateş, şunları söyledi:

“Kuru gürültü. Kuru laf kalabalığı diyorum. Dosyayı açıp okumadıysa mahkemeye gelsin, kimin adı var, kimin adı yok orada görür.”

Birçok partiyi ziyaret eden Ateş’e, MHP’ye de gidip gitmeyeceği soruldu. Ateş, “Yok. Hayır, kesinlikle… Görecekler, nasılsa her şeyi görecekler. Ben onları dinlemeyi, onları dikkate almayı zaten uzun zaman önce bırakmıştım. Çok dikkate almıyorum kendilerini.”

Ateş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la da görüşeceğini açıkladı.