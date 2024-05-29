MHP'den Sinan Ateş açıklaması: Menfur cinayetle partimizin ilgisi yok!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP'nin, partimizle alakası bulunmayan bir menfur cinayeti günlerdir diline dolaması, PKK'nın siyasi acentesiyle iş tuttuğunu gözlerden uzaklaştırma çabasının bir parçasıdır" dedi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, "CHP yerel seçimlerden sonra sağduyu, itidal ve dengeyi büsbütün yitirdi; İnönü döneminin tehlikeli siyaset oyunlarını taklit sürecine girdi. Yerel seçimlerin muvakkat sonuçlarıyla cesaretlenip gazlanan CHP'de kuvve halindeki darbeci, vesayetçi ve müdahaleci zihniyetin, fiiliyata geçmeye başladığı müşahede edilmektedir. CHP'nin politika geleneklerinin temel taşlarını oluşturan yalan, haksız isnat, haysiyet cellatlığı ve iftira, programlı kampanyalara dönüştü" ifadelerini kullandı.

"YEREL SEÇİMLER ŞIMARTTI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Yerel seçim sonuçları CHP yönetimini şımartmakla kalmadı; ayaklarını yerden kesip, gözlerini kararttı. "Siyasi hayatının tamamı demokrasi mücadelesiyle geçen ve bu uğurda şehitler veren MHP, aynı süre zarfında 'üniformacı ve postalcı' CHP zihniyetiyle de uğraşıyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin soruları karşısında CHP'nin afalladığını iddia eden Yalçın, parti yönetiminin, polemikle işin içinden sıyrılmaya, siyasi hücumları gerçekleri çarpıtarak savuşturmaya çalıştığını öne sürdü.

"ADALETE MÜRACAAT EDİNİZ"

Semih Yalçın, şöyle devam etti:

"CHP'nin, partimizle alakası bulunmayan bir menfur cinayeti günlerdir diline dolaması, PKK'nın siyasi acentesiyle iş tuttuğunu gözlerden uzaklaştırma çabasının bir parçasıdır. Buradan CHP yönetimine açık açık sesleniyoruz. Eğer sözünüzün eriyseniz, eğer ciddiyseniz, iftira ve haksız isnat yerine, hukuk yolunu işletiniz. Adliye önlerinde kuyruk olup adalete müracaat ediniz. Temcit pilavı gibi ısrarla kamuoyu gündeminde tuttuğunuz cinayetle ilgili elinizde ne belge, ne bilgi varsa mahkemeye ulaştırınız. Laf kalabalığı yapmayınız. Tribünlere oynamayınız. Hepsinden de önemlisi, Sayın Genel Başkanımızın yaman sorularını bir an önce cevaplayınız. Sıkıysa PKK'nın siyasi kolu olan DEM Parti ile ne iş çevirdiğinizi halka açık açık anlatınız."

Siyasetteki "yumuşama" ifadesine değinen Yalçın, "Yumuşamadan bahis açılıyorsa, böyle bir şeye ihtiyaç hissediliyorsa, ilk önce normalleşmenin gerçekleşmesi gerekir. Normalleşme ise önce hesaplaşma daha sonrada helalleşme ile mümkündür. CHP, PKK ve FETÖ ile hesaplaşıp, Türk Milleti ise helalleşebilecek midir?" diye sordu.

Kaynak: AA