Üniversite öğrencisi yurt odasında ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Ceylan Demir (22), Oba Mahallesi’nde kaldığı yurtta hayatını kaybetti.

Ceylan Demir'i dün sabah saatlerinde yatağında hareketsiz bulan arkadaşlarının ihbarı üzerine yurda gelen ekipler, hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Demir'in diyabet hastası olduğu öğrenildi. Herhangi bir tedavi almadığı aktarılan Demir'in hastalığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Türkdoğan ise genç kızın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı. Türkdoğan mesajında, "Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerimizden Ceylan Demir’in hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA