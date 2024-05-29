İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: Ayakkabı tabanına bile saklamışlar!

İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda spor ayakkabılarının tabanına zulalanan bir miktar uyuşturucu bulundu.

İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: Ayakkabı tabanına bile saklamışlar!

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, son günlerde 3 farklı operasyon gerçekleştirdi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada operasyonlarda 14,2 kilo khat, 1,7 kilo kokain ve 2,2 kilo afyon sakızının ele geçirildiği duyuruldu.

İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandında bekleyen bir yolcudan şüphelenilmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Yolcu durduruldu ve arama yapıldı. Şüpheli yolcunun sorgusunun ardından üst ve bagajlarında yapılan aramalarda, bagaj içerisinde bulunan spor ayakkabılarının tabanına ve bagajlara gizlenmiş uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Olaylara ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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