Bakan Tunç açıkladı: AKP'nin sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'e geldi

Adalet Bakanı Tunç, kamuoyunda sıkça tartışılan sokak hayvanları düzenlemesinin Meclis'e geldiğini açıkladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin Meclis’e geldiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığ ve Adalet Bakanlığı'nın birlikte hazırladığı taslak çalışmasının Meclis'teki parti grubuna intikal ettirildiğini ve milletvekillerinin değerlendireceğini aktaran Tunç şöyle devam etti:

"Şunu söylemek istiyoruz; Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Özellikle Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız. Sonrasında yine hayvanları korumayla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştur. O komisyonun tavsiye kararları doğrultusunda birtakım düzenlemeler yapmıştık. Hayvanlara eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Bu anlamda hayvanları koruma konusundaki hassasiyetimiz devam ediyor."

Tunç, köpekler ‘uyuturularak’ öldürülecek mi sorusuna ise Meclis’i işaret ederek yanıt verdi.

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Sokak köpekleri Meclis Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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