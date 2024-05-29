Kendisini MİT başkanı olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdı

Antalya'da kendisini 'MİT Başkanı' olarak tanıtan şahıs, "adınız terör örgütüne karıştı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı" şeklinde söylemlerle dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı. Vatandaşın 1 milyon 500 bin lirasını alan, 150 bin dolarını da alırken suçüstü yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kendisini MİT başkanı olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, müştekiyi baskı altına alarak kendisini MİT Başkanı olarak tanıtan ve 1 milyon 500 bin lira değerinde para ile ziynet eşyasını elden alan, daha sonra aynı yöntem ve söylemlerle yaklaşık 150 bin dolar değerindeki gayrimenkulünü satıp parayı gelen polise vermesini isteyen şüpheli yakalandı.

150 bin dolar parayı almaya gelen H.A. suçüstü yakalandı. H.A.'nın üzerinden çıkan cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu. 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
MİT dolandırıcılık Antalya
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