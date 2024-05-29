Bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?

İnsanlar, 29 Mayıs tarihinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü metro, metrobüs, Marmaray, otobüs (İETT), tramvay ve vapur gibi toplu taşıma araçlarının bedava olup olmadığı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl uygulanan tarifeler ve bu yılın güncel durumu hakkında bilgi almak isteyenler için detayları paylaşıyoruz.

Geçmiş yıllarda, yılın özel günlerinde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olduğu görülmüştü. Vatandaşlar, dini ve milli bayramlarda metro, metrobüs, Marmaray, otobüs (İETT), tramvay ve vapuru ücretsiz olarak kullanma imkanına sahip olmuşlardı. Şimdi ise sıradaki özel gün olan 29 Mayıs İstanbul'un fethi için benzer bir uygulamanın olup olmayacağı araştırılıyor.

29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

29 Mayıs 2024 Çarşamba günü toplu taşıma araçları bedava mı olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) konuyla ilgili açıklama geldi. İBB'nin duyurusuna göre, "İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak."

Bu açıklama ile birlikte, 29 Mayıs günü İstanbul’da toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs (İETT), tramvay ve vapur gibi İBB’ye bağlı tüm toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladıkları bu özel günde rahat ve ücretsiz bir şekilde seyahat edebilecekler.