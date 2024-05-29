Efkan Ala, AKP'nin 'çok hızlı bir reform' süreci üzerinde çalıştığını açıkladı

AKP’de yerel seçimlerin ardındaki oy kayıplarının ardından, reform hazırlıkları hızlandı.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala parti genel merkezinde gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, dikkat çeken mesajlar verdi.

AKP’nin iktidarı boyunca aksayan politikalarını her zaman gözden geçirdiğini, değişim gereken konularda tereddüt etmeden gereğini yaptığını savunan Ala, seçimlerin ardından aksama gördükleri noktalarda çalışma yaptıklarının altını çizdi.

‘AKP REFORM DALGASINA HAZIRLANIYOR’

Partide tüm birimlerin reform alanlarının belirlenmesi üzerinde çalıştığını aktaran Ala, “Bir taraftan da AK Parti, CİMER ve Ombudsmanlık gelen şikayetleri topluyor, sorunlu alanlar belirleniyor. Cumhurbaşkanımız geçmişte, 'Kopenhag kriterlerini gerekirse Ankara kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz' demişti. AK Parti, Ankara kriterlerini baz alarak ikinci bir reform dalgasına hazırlanıyor. Önümüzdeki yılları altın yıllar olarak görüyoruz. Altın yıllar, üst gelir grubuna sıçramak, yapısal dönüşümü sağlayacak reformları hayata geçirmek için bir fırsat penceresi. Bu yılları dolu dolu geçirip mesafe kat edeceğiz. Ekonomide öngörülebilirliği, adalete güveni artıracak reformları gündemimize aldık. Önümüzdeki bir yıl içinde hızlı bir reform süreci göreceksiniz. Ekonomide, orta gelir tuzağına düşmemek için bir sıçrama yapacağız” diye konuştu.

Avrupa Birliği müktesebatında olan ve Türkiye’nin yararına reformların hayata geçirileceğini belirten Ala, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Reformlar birçok alanda yapılacak. Eş zamanlı, çok alanlı, ince işçilik gerektiren reformlar olacak. Örneğin Ekonomi Koordinasyon Kurulunda tarımda hangi reformları gerçekleştireceğimizi konuştuk. Malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve serbestisi, sermayenin serbest dolaşımı, şirketler hukuku, mülkiyet hukuku, rekabet politikası, mali hizmetler, imar kanunu, tüketici korunması, tüketicinin sağlığının korunması, rekabetçilik ve kapsayıcılık, dijital dönüşüm ve medya, ekonomik ve parasal politika, sosyal politika, istihdam, işletme ve sermaye politikası, bilim, araştırma, eğitim, kültür, gümrük birliği, tarım ve kırsal kalkınma, gıda güvenliği, bitki sağlığı, balıkçılık, bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu çalışma yapılan alanlar."

TEPKİ ÇEKEN SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN

AKP’nin hazırlık aşamasında olduğu ve sokak hayvanlarının ‘uyutma’ adı altında öldürülmesini de öngören düzenlemeye ilişkin de konuşan Ala, “İrademiz tam” mesajı verdi.

Ala konuya ilişkin, "Devletin, belediyelerin işi sokakta güvenliği sağlamak. İnsanları parçalıyorlar, buna seyirci kalamayız. Yurt dışındaki turizm şirketleri Türkiye turlarında 'kuduz tehlikesi' uyarısı yapıyor. Bu tablo Türkiye'ye yakışmıyor. Bu sorun etkili bir şekilde çözülecek. Muhtemelen, Meclis tatile girmeden yeni yasayı göreceğiz. İktidarı ve muhalefetiyle sorun alanı olarak görülen sokak hayvanları meselesinde irademiz tamdır” dedi.