Mehmet Metiner’den AKP Grup Başkanvekili’ne 'engelleme' tepkisi

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medya platformu X'de Sezgin Erdoğan isimli bir takipçisini engelledi.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Yenişehirlioğlu'na tepki göstererek, "Partimizin grup başkanvekili unvanını taşıyorsunuz. Engellediğiniz bu kişi Sezgin Erdoğan partimizin/davamızın yılmaz savunucularından. Bu şekilde engellemeniz sadece onun şahsını değil bunu gören herkesi üzer. Konumunuz gereği biraz daha özen lütfen" ifadelerini kullandı.