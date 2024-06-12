Ayşe Ateş: Onları çok zor günler bekliyor

Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile görüştü. Ayşe Ateş, Remzi Çayır’ı 1 Temmuz’da Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülecek duruşmaya davet etti.

Ayşe Ateş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

''Sayın genel başkanı ziyaret ederek 1 Temmuz’daki duruşmada bize destek olmasını rica ettim. Şimdiye kadar bize verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim. Dünkü ziyaretimiz gerçekten çok olumlu ve güzel geçti. Ancak bizim için asıl mücadele şimdi başlıyor. Bundan sonra sesimizi daha da gür bir şekilde çıkaracağız. Yanımızda duranlara birlikte bu adalet yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. İnşallah sonuca varacağız. Faillerin yakalanması için kendisinden irade koymasını istedim. Kendisi de ne yapılması gerekiyorsa en hızlı şekilde yapılacağının sözünü bana verdi. Cumhurbaşkanımız beni uzun uzun dinledi ve gereğinin yapılacağını söyledi. Bu günden sonra katiller, katilleri koruyanlar ne yapacaklarını düşünmeye başlasınlar. Onları çok zor günler bekliyor. Katiller ve azmettiriciler yakalanıp, cezalarını çektiğinde zafere ulaşacağız.''

AYŞE ATEŞ'İN KIZANDAN ERDOĞAN'A: ''TAYYİP DEDE, BABAMIN KATİLLERİNİ YAKALAR MISINIZ?''

Ayşe Ateş, kızı Zeynep Banuçiçek’in Ateş’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ''Tayyip dede, babamın katillerini yakalar mısınız'' diye sorduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ''Tamam kızım'' dediğini aktardı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Artık yeter kendisini ülkücü sayan partiler. Ülkücüyüm diyenler bu davada yerini almak zorundadır. Lafla olmaz. Kime yapılırsa yapılsın bütün faili meçhul cinayetler aydınlatılmalıdır. Milli Yol Partisi olarak başlatılan bu yürüyüşü destekliyoruz. 1 Temmuz’da da mahkemede olacağız. Ülkücülere de sesleniyorum, kardeşinize sahip çıkın.''