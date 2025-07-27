Yaz Aylarının Doğal Antidepresanı Olarak Biliniyor: Vücudu ve Zihni Baştan Ayağa Yeniliyor!

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Yaz mevsimlerinde pastadan içeceklere kadar çokça tercih edilen ve sevilerek tüketilen şeftalinin doğal antidepresan özelliği olduğunu biliyor muydunuz? İşte mucize meyvenin vücuda faydaları ve zararları.

ŞEFTALİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Şeftaliler, dış görünüşleri ve çekirdek yapılarıyla farklı türlere ayrılır:

Klasik Şeftali: Dış yüzeyi tüylerle kaplıdır. Çekirdeği kolay ayrılır.

Nektarin: Pürüzsüz kabuğa sahiptir, çekirdeği rahatlıkla ayrılabilir.

İncir Şeftalisi (Yassı Şeftali): Daha basık ve yayvan formdadır.

EN LEZZETLİ ŞEFTALİ NASIL SEÇİLİR?

Taze ve olgun bir şeftali seçmek istiyorsanız şu ipuçlarına dikkat edin:

Yumuşaklık: Hafif bastırıldığında elastik bir yapı hissedilmelidir.

Koku: Güçlü ve doğal bir aroması olmalı. Ekşi, bozulmuş ya da fermente bir koku varsa tüketilmemeli.

Renk ve Kesit: Bazı bölgelerde yetişen türlerde ortası pembe ve beyaz olabilir, bu şeftalinin tatlılığını gösterebilir.

Eğer aldığınız şeftaliler henüz olgunlaşmamışsa, birkaç gün oda sıcaklığında bekletmeniz yeterlidir. Olgunlaşma sürecini hızlandırmak için elma veya muzla birlikte kese kâğıdına koyabilirsiniz. Bu yöntem, doğal etilen gazı sayesinde süreci hızlandırır.

ŞEFTALİNİN BESİN DEĞERİ NEDİR?

100 gram şeftali yalnızca 45 kalori içerir. Bu yönüyle diyet yapanlar için ideal bir meyve olarak öne çıkar. Aynı zamanda şeftali şu vitamin ve mineraller açısından zengindir:

Vitaminler: A, C, E, B grubu vitaminleri ve beta-karoten

Mineraller: Potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir, fosfor, sodyum ve iyot

ŞEFTALİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Şeftali yalnızca lezzetli bir meyve değil, aynı zamanda vücudu destekleyen doğal bir besin kaynağıdır:

Ruhsal denge: Doğal aroması antidepresan etki yaratır, hafızayı güçlendirir.

Kalp sağlığı: İçeriğindeki demir, K vitamini ve likopen, kalp ritmini destekler ve kansızlığa iyi gelir.

Sindirim sistemi: Kabızlık ve mide ekşimesine karşı etkilidir.

Safra üretimi: Safra kesesi ve karaciğer fonksiyonlarını destekler.

Göz sağlığı: B vitamini sayesinde görme yetisini güçlendirir.

Romatizma ve gut: Düzenli tüketildiğinde semptomları azaltabilir.

Taş oluşumunu önleme: Böbrek taşlarının oluşum riskini düşürür.

ŞEFTALİ KADINLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Kadın sağlığını destekleyen şeftali, özellikle hamilelik ve emzirme döneminde çeşitli faydalar sunar:

Folik asit içeriği: Bebek gelişimini destekler.

Toksikozla mücadele: Mide bulantısını azaltır.

Şişkinliği önler: Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur.

Lif yönünden zengin: Bağırsak fonksiyonlarını düzenler.

Cilt ve saç sağlığı: Şeftali yağı, olgun ciltlere yönelik bakım ürünlerinde kullanılır.

Emzirme dönemindeki annelerin şeftali tüketiminde dikkatli olmaları önerilir. Doktor kontrolünde tüketilmelidir.

ERKEK SAĞLIĞI İÇİN ŞEFTALİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Erkekler için de oldukça faydalı olan şeftali, özellikle çinko içeriğiyle dikkat çeker:

Prostat sağlığı: Prostat bezini korur ve olası hastalık risklerini azaltır.

Böbrek ve mesane: Fazla sıvının atılmasına yardımcı olarak idrar yollarını destekler.

Gut hastalığı: Şikâyetleri hafifletmeye yardımcı olabilir.

ŞEFTALİ TÜKETİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Her ne kadar sağlıklı bir meyve olsa da, şeftali bazı durumlarda zararlı olabilir:

Şeker ve karbonhidrat oranı yüksek: Diyabet hastaları ve obezite sorunu olan bireyler dikkatli tüketmelidir.

Alerjik reaksiyon riski: Şeftalinin özellikle tüylü kabuğu hassas kişilerde alerjiye yol açabilir.

Bağırsak sorunları: Aşırı tüketildiğinde ishal ya da mide rahatsızlıklarına neden olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi