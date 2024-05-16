Acun Ilıcalı, Ali Koç'un o teklifine 'varım' dedi

Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerine kısa bir süre kaldı. Başkan adayı Aziz Yıldırım ve Ali Koç, listelerine güçlü isimleri davet etmeye devam ediyor. Son olarak Ali Koç'un, Acun Ilıcalı'yı listesine davet ettiği ve Acun'un bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

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Acun Ilıcalı, Ali Koç'un o teklifine 'varım' dedi

Fenerbahçe'de seçim tarihi yaklaşırken Ali Koç, listesine güçlü bir ismi dahil etmeyi başardı.

Mayıs ayının sonunda gerçekleşek seçimde adaylığını açıklayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürürken, Ali Koç'un listesine sürpriz bir isim dahil oldu.

ACUN ILICALI KABUL ETTİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti ve yönetim kuruluna girmeye karar verdi.

Ilıcalı, Ali Koç'un yapılacak seçimi kazanması halinde Koç'un yönetiminde yer alacak.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 8 - 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

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