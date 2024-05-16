Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ikinci randevusunda Hollanda'yı 3-1 devirdi.
Dünya 1 numarası ve son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda karşısında parkeye çıktı. Milliler ilk maçında Japonya'ya kaybetmişti.
Filenin Sultanları, Hollanda'ya karşı 3-1'lik galibiyet elde etti.
Setler; 25-14, 23-25, 25-23 ve 25-18 sona erdi.
ANTALYA SONRASI ROTA ABD
Filenin Sultanları ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs’ta Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran’da Çin’de mücadele edecek.
16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
Filenin Sultanları'nın, Milletler Ligi ilk haftasındaki maç takvimi ise şu şekilde:
18 Mayıs Cumartesi:
20.00 İtalya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
19 Mayıs Pazar:
20.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)