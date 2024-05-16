Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ikinci randevusunda Hollanda'yı 3-1 devirdi.

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı

Dünya 1 numarası ve son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda karşısında parkeye çıktı. Milliler ilk maçında Japonya'ya kaybetmişti.

Filenin Sultanları, Hollanda'ya karşı 3-1'lik galibiyet elde etti.

Setler; 25-14, 23-25, 25-23 ve 25-18 sona erdi.

ANTALYA SONRASI ROTA ABD

Filenin Sultanları ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs’ta Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran’da Çin’de mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları'nın, Milletler Ligi ilk haftasındaki maç takvimi ise şu şekilde:

18 Mayıs Cumartesi:

20.00 İtalya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

19 Mayıs Pazar:

20.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

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Filenin Sultanları Kadın Voleybol VNL
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