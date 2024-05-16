Fenerbahçe Beko, seriye farklı galibiyetle başladı
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspora karşı 102-72'lik galibiyet elde etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor'u ağırladı.
Mücadele 102-72 sarı-lacivertliler lehine sona erdi. Bununla birlikte Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti.
2 galibiyet alan ekibini yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı 18 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de İzmir Enka Spor Salonu'nda oynanacak.
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