Derbinin bahis oranları açıklandı: Favori takım kim?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bahis oranları açıklandı.

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Derbinin bahis oranları açıklandı: Favori takım kim?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 99 puanla lider Galatasaray, 93 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile RAMS Park'ta karşılaşacak.

19 Mayıs Pazar günü 19.00'da başlayacak dev maç için günler sayılmaya devam ediyor.

Heyecan fırtınasına sahne olacak maç için iddia oranları açıklandı.

DERBİDE KİM FAVORİ?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçın iddia oranları bugün açıklandı.

Lider ve ev sahibi Galatasaray'ın galibiyetine 2.06 oran verilirken, beraberliğe 3.54, Fenerbahçe'nin galibiyet oranına ise 2.73 verildi.

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