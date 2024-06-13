Bankacılık sektöründe hareketlilik: İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, Merkez Bankası kredilerde yavaşlama odaklı sıkı para politikasını sürdürürken kurban bayramı öncesinde bankacılık sektörü ihtiyaç kredi faizlerini indirdi. Kamu mevduat bankaları ile yerli özel mevduat bankalarının öncülük ettiği indirimle beraber ihtiyaç kredi faizi yüzde 5,5 seviyelerinden yüzde 4,49-4,15’lere geriledi.

Bankacılık sektörü kaynakları uygulanan sıkı para politikasına uygun olmadığı düşünülen bu indirimlerin kurban bayramı öncesine yönelik olabileceğini faizlerde indirim trendinin başladığının söylemek için erken olduğunu vurguladı. Kaynaklar yaz aylarının oldukça sıkı geçeceğine işaret ederek sonbaharda trend değişiminin gözlenebileceğine de dikkat çekti.

KAMU MEVDUATIN PAYI 5.3 PUAN GERİLEDİ

Bankacılık sektöründe ihtiyaç kredisi alanında hareketlenme yaşanıyor. Yerli özel bankalar mayısın son haftasında kamu mevduat bankaları ise bu hafta başında ihtiyaç kredi faizlerine yüzde 5,5 seviyelerinden yüzde 4,5’e çekti. Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre kamu mevduat bankalarının faiz indirimi ihtiyaç kredisindeki paylarının gerilemesiyle de alakalı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre geçen yıl mayıs sonunda kamu mevduat bankalarının toplam ihtiyaç kredileri içindeki oranı yüzde 26,4 seviyesinde idi. Bu yıl mayıs sonunda ise bu pay yüzde 21,1'e indi. Kamu mevduat bankalarının ihtiyaç kredisi içindeki payında 5.3 puanlık bir kayıp dikkat çekti.

En çok payını artıran yerli özel mevduat

Yerli özel ve yabancı mevduat bankalarının toplam ihtiyaç kredileri içindeki payı ise artış eğilimini sürdürüyor. BDDK haftalık verilerine göre yerli özel mevduat bankalarının geçen yıl mayısın son haftası itibariyle toplam ihtiyaç kredileri içinde yüzde 41,1 olan payı bu yıl aynı hafta itibariyle yüzde 44,8’e yükseldi. Yerli özel mevduat bankaları 3.7 puanlık gelişme sağladı. Yabancı mevduat bankalarının da geçen yıl mayısın son haftasında yüzde 30,4 olan toplam ihtiyaç kredileri içindeki payı bu yıl aynı hafta itibariyle yüzde 32'ye yükseldi. Yabancı mevduat bankaları da 1.6 puanlık iyileşme sağladı. Bu dönemde ihtiyaç kredileri içinde payını en çok artıran yerli özel mevduat bankaları oldu.

Kamu mevduat bankalarının ihtiyaç kredisinde yaşadığı kayıp da ihtiyaç kredi faizlerinde bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre geçici de olsa bir indirim başlattı. Geçen hafta yüzde 5,3 seviyelerinde olan kamu mevduat bankalarında ihtiyaç kredi faizi yüzde 4,54-4,49’a inerken, yerli özel mevduat bankalarında yüzde 4,15’e kadar indi ihtiyaç kredi faizleri. Bazı yerli özel mevduat bankaları da yüzde 5,79’dan yüzde 5,49’a çekti ihtiyaç kredi faizini. Yabancı mevduat bankalarında da ihtiyaç kredi faizleri yüzde 4,24 seviyelerinde şekillendi. Sektör kaynakları indirimlere rağmen sonbahar gelmeden faizlerde düşüş trendi beklemediklerini vurguladı.

TL MEVDUAT FAİZLERİNDE DE GERİLEME VAR

Merkez Bankası mayıs Para Politikası Kurulu toplantısı ardından yönünü yeniden yukarıya çeviren TL mevduat faizleri haftaya düşüşle başladı. Bankaların TL mevduat faizleri en yüksek yüzde 50’de oluşurken düşük miktarlı tasarrufl arda TL mevduat faizi yeniden 42-43 seviyelerine düştü. Bazı yerli özel mevduat bankalarında en yüksek miktarlı tasarrufl arda bile 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 48,5’e kadar indi. Bir önceki hafta yüzde 53-50 seviyelerinde olan 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yeni haftada 3 puanlık düşüşle giriş yapmış oldu. Merkez Bankası’nın ortalama fonlama faizi de politika faizi olan yüzde 50 seviyelerinde belirlenmeye devam etti. Merkez Bankası verilerine göre pozitif net fonlama 166.1 milyar lira oldu 11 Haziran itibariyle.