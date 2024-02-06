Hem güvenli hem daha sağlıklı! Evde midye dolmanın püf noktası

Evde midye dolma tarifi oldukça lezzetli ve pratik bir yemektir. Bu tarif, deniz mahsulleri sevenler için harika bir seçenektir.

İşte evde midye dolma tarifi için gerekli malzemeler ve adım adım yapılışı:

Adım adım bilmeniz gereken her şey!

MALZEMELER



25 adet midye

İçi İçin;

1 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı yenibahar

2 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz



Üzeri İçin;



Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

İçine Sıkmak İçin;

1 adet limon

TARİF

Öncelikle midyeleri bol suda yıkayın. Lekeleri fırça ile temizleyin. Bitişik, kabuklu kısımlarını birbirinden ayırmadan keskin bir bıçak yardımıyla uç kısımlarından açın. Tüylü kısımlarını elinizle çekerek alın. Kabuklu midyeleri soğuk su dolu bir kapta kısa süre bekletin. Bol suda yıkayıp sularını süzdükten sonra ayrı bir yerde bekletin. Sonrasında, ayıklanmış pilavlık pirinci, ılık ve tuzlu suda 15 dakika kadar bekletin. Kabuğunu soyulmuş kuru soğanları kare halinde doğrayın. Kuş üzümlerini kumunun çıkması için ılık suda bekletin.

Suyu süzülen pirinci duru su çıkana kadar durulayın. Zeytinyağını geniş bir pilav tenceresinde ısıtıp dolmalık fıstıkları hafif renk alana dek kavurun. İsteğe göre az miktarda domates salçasını katıp karıştırın. Pirinci ekledikten sonra kısık ateşte kavurmayı sürdürün. Suyu süzülen ve durulanmış kuş üzümleri, karabiber, tuz, yenibahar, taze sıkılmış limon suyu ve toz şekeri ilave edin ve karıştırın.

Sıcak suyunu verip kısık ateşte pirinçler hafif diri kalacak şekilde pişirin. İncecik kıyılmış dereotunu ilave edin ve ardından ılık pilavı bir kenara alıp dinlendirin. Kabuklarını araladığınız midyelerin iç kısımlarını birer tatlı kaşığı kadar iç pilavla doldurup sıkıca kapatın. Geniş kısımları aşağı bakacak şekilde tencereye dizin. Sonrasında üzerlerine zeytinyağı dökün. Ağırlık yapması adına üzerlerine porselen bir tabak kapatıp sıcak su gezdirin. Kısık ateşte 25-30 dakika kadar pişirin. Midye dolmaların üzerine limon suyu ekleyin ve soğuk servis edin. Afiyet olsun.

Kaynak: mynet.com, youtube.com