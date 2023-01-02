Lezzetli pişi tarifinin sırrıymış- Kahvaltıda yaparken mutlaka deneyin! İçine bir tutam ekleyin

Pişi genelde sade pişirilir. Ancak patatesli pişi çok daha lezzetli oluyor. Özellikle yağ çekmeyen patatesli pişiyi büyük küçük herkes çok seviyor.

Evde pişi yaparken mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Pişireceğiniz pişi hem çok daha lezzetli olacak hem de asla yağ çekmeyecek!

Not: Pişi yaparken dilerseniz hazır hamurda kullanabilirsiniz. Fırından alacağınız hazır ekmek hamuruyla da pişi yapabilirsiniz.

Ama bununla uğraşmak istemiyorsanız şimdi sizlerle evde pişi hamurunun nasıl hazırlanacağını paylaşacağız.

Malzemeler :

5 su bardağı un

3 su bardağından biraz az su

1 buçuk tatlı kaşığı tuz

1 buçuk yemek kaşığı maya



Yapılışı :

İlk olarak derin bir karıştırma kabı içerisine 5 su bardağı un, 1 buçuk tatlı kaşığı tuz, 1 buçuk yemek kaşığı maya ve 3 su bardağından biraz az suyu azar azar İlave edin ve orta sertlikte bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini kapatın ve 25-30 dakika kadar mayalandırın.



Mayalanan hamuru un serpilen tezgah üzerinde hafif yoğurun ve havasını alın. Sonrasında hamuru bezelere ayırın ve bezelerin üzerini kapatın ve 5 dakika kadar beklemeye alın. Ardından bezeleri oklava yardımı ile pasta tabağı boyutunda çok kalın olmayacak şekilde açın. Daha sonra hamurların içerisine haşlanmış patates, beyaz peynir ve maydanoz karışımını koyun ve hamurları yarım ay şeklinde kapatın. Hamurun yuvarlak olan kısımlarına çatalla çizikler atın. Bir tavada ısınan yağ içerisinde hamurları arkalı önlü kızartın. Afiyet olsun.

Evet patatesli pişi tarifimiz bu şekildedir! Arkadaşlarınızla mutlaka paylaşın! Onlarda yararlansınlar..

Kaynak: kolaytarifim.com