Lezzetli pişi tarifinin sırrıymış- Kahvaltıda yaparken mutlaka deneyin! İçine bir tutam ekleyin

Pişi yaparken hoşunuza gidecek bir tarifimiz var; İşte tadı damağınızda kalacak patatesli pişi tarifi! Türk mutfağının en lezzetli pişi tarifi

Son Güncelleme:
Lezzetli pişi tarifinin sırrıymış- Kahvaltıda yaparken mutlaka deneyin! İçine bir tutam ekleyin

Pişi genelde sade pişirilir. Ancak patatesli pişi çok daha lezzetli oluyor. Özellikle yağ çekmeyen patatesli pişiyi büyük küçük herkes çok seviyor. 

Evde pişi yaparken mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Pişireceğiniz pişi hem çok daha lezzetli olacak hem de asla yağ çekmeyecek! 

Not: Pişi yaparken dilerseniz hazır hamurda kullanabilirsiniz. Fırından alacağınız hazır ekmek hamuruyla da pişi yapabilirsiniz.

Ama bununla uğraşmak istemiyorsanız  şimdi sizlerle evde pişi hamurunun nasıl hazırlanacağını paylaşacağız.

Lezzetli pişi tarifinin sırrıymış- Kahvaltıda yaparken mutlaka deneyin! İçine bir tutam ekleyin - Resim : 1

Malzemeler :

5 su bardağı un
3 su bardağından biraz az su
1 buçuk tatlı kaşığı tuz
1 buçuk yemek kaşığı maya


Yapılışı :

İlk olarak derin bir karıştırma kabı içerisine 5 su bardağı un, 1 buçuk tatlı kaşığı tuz, 1 buçuk yemek kaşığı maya ve 3 su bardağından biraz az suyu azar azar İlave edin ve orta sertlikte bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini kapatın ve 25-30 dakika kadar mayalandırın.


Mayalanan hamuru un serpilen tezgah üzerinde hafif yoğurun ve havasını alın. Sonrasında hamuru bezelere ayırın ve bezelerin üzerini kapatın ve 5 dakika kadar beklemeye alın. Ardından bezeleri oklava yardımı ile pasta tabağı boyutunda çok kalın olmayacak şekilde açın. Daha sonra hamurların içerisine haşlanmış patates, beyaz peynir ve maydanoz karışımını koyun ve hamurları yarım ay şeklinde kapatın. Hamurun yuvarlak olan kısımlarına çatalla çizikler atın. Bir tavada ısınan yağ içerisinde hamurları arkalı önlü kızartın. Afiyet olsun.

Evet patatesli pişi tarifimiz bu şekildedir! Arkadaşlarınızla mutlaka paylaşın! Onlarda yararlansınlar.. 

 Kaynak: kolaytarifim.com

Son Güncelleme:
Patatesin yanına elma koymalısınız - O sorun geçiyor ve aylarca bozulmuyor Yaşam 02 Ocak 2023 20:43
Meteoroloji'den Bursa için uyarı! Yaşam 02 Ocak 2023 12:35
Eğlence mekanından kovulan Noel Baba soluğu anayolda aldı Yaşam 01 Ocak 2023 09:05
Yemek sırasında su tüketimine dikkat! Yaşam 31 Aralık 2022 11:57
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon
DNA araştırmasından şaşırtan sonuç: Türkler en çok o millete benziyor Türklerin genetik olarak en çok hangi millete benzediği ortaya çıktı
Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam
Ekonomistler ipucunu verdi: İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu
Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler