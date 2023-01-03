Kimse anlatmamıştı! Canan Karatay limonlu su gerçeğini duyurdu

Limonlu suyun faydaları her zaman tartışma konusu olmuştur. Bazı beslenme uzmanları limon suyunun zararlı olabileceğini söylerken bazı beslenme uzmanları da limon suyunun mutlaka içilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

KİMLER TÜKETMEMELİ?

Limon asidik özelliklere sahiptir ve belirli sağlık koşullarına sahip kişilerde bazı olumsuz reaksiyonlara neden olabilmektedir.

Genellikle mide ekşimesi , kusma ve mide bulantısına yol açan reflü bozukluğu, genellikle asitli yiyeceklerin tüketimi ile tetiklenmektedir. Bu nedenle midesi hassas olanlara limon suyu pek önerilmemektedir.

PEKİ LİMON SUYUNUN MUCİZELERİ NELER?

Canan Karatay'ın herkes için önerdiği limon suyunun mucizeleri hep merak konusu olmuştur. Canan Karatay'da yıllardır limon suyu içtiğini belirtmişti.

Son zamanlarda yapılan çalışmalar özellikle de zayıflamak isteyen kimselerin sabahları limonlu su içmeleri gerektiğini söylüyor. Çocukluğundan bu yana limonlu içmeyi adet haline getiren Canan Karatay, limonlu suyun sırrını açıkladı.

Bağırsakların aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı olarak sindirimi rahatlatan limonlu su detoksu, düzenli tüketildiğinde yağları çatır çatır yakmaktadır. Gün içerisinde tuvalete sık çıkamayan kimselerin sabah aç karna tüketmeleri ile direkt olarak tuvalete çıkabileceği limonlu su karışımı ile kilo vermek için vücutta biriken ödemler idrar yoluyla dışarı atılır.

Metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışmasına yarayan limon suyu, yağ yakıcı etkisiyle kısa zamanda fazlalık yağlarınızdan kurtulmaya yardımcı olur. Zayıflama ve sağlıklı beslenmeye dair açıklamaları ile gündeme gelen Canan Karatay, katıldığı bir programda devamlı limonlu su içmesi gözleri üzerine topladı. Limonlu suyun sağlık açısından da çok faydalı olduğunu maddeler halinde sıraladı.

- Limonlu su, karaciğerin en sevdiği karışımların başında gelir.

- Karaciğeri toksinlerden temizlemeye yarayan limonlu su, bağışıklığı kuvvetlendirir.

-Metabolizma ve sindirim probleminin önüne geçer.

- Pektin lifi içeriği ile iştah kontrolü de sağlar.

LİMONLU SUYUN TARİFİ NASILDIR?

Yasemin.com'da paylaşılan bir içerikte; Limonlu suyun tarifi de paylaşıldı. İşte o tarif

MALZEMELER:

200 ml su

1 tane limon

YAPILIŞI:

Yukarıda belirtildiği miktardaki suyun içine limon sıkıp cezveye koyup kaynatın. Dilerseniz bu esnada limon kabuğu da içinde durabilir hatta daha da yararlı olabilir. Kaynama işlemi bittikten sonra ılık halde iken karışımı tüketebilirsiniz.

Evet limon suyuyla ilgili bilmeniz gereken bilgiler bu şekilde. Günde 1 bardak içilen limonlu su size şifa katacak.

Sabah kahvaltıdan öncede içilebilir. Dilerseniz akşam yemeği sonrasında da içebilirsiniz.

Evet limonlu suyun yapılışı bu şekilde. Arkadaşlarınızla mutlaka bu bilgileri paylaşınız.

CANAN KARATAY'I DOĞRULAYAN BİLGİLER

Öte yandan limonlu suyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Canan Karatay'ı doğrulayan bir bilgi de ortaya çıktı.

medicalpark.com.tr sitesinde yayınlanan bir içerikte; Limonlu suyun tüm faydaları maddeler halinde sıralandı. İşte o faydalar

*Düzenli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.

*İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı destekler. Soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarında tedaviye ek olarak kullanılabilir.

*Limon suyu içerdiği sitrat nedeniyle böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Böbrek sağlığını destekler.

*Demir emilimini artırarak aneminin önlenmesine yardımcı olur.

*Kolajen sentezini desteklediği için cilt sağlığına faydalıdır.

*Vücuttan toksinlerin ve ödemin atılmasına yardımcı olur.

*Sindirim sisteminin düzeltilmesine yardımcı olur.

*Karaciğer fonksiyonlarının çalışması için destek verir.

*Su tüketimini kolaylaştırır.

*Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde rol oynar