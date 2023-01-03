Bu bitkinin bir tutamı saç derinizdeki egzamayı, kaşıntıyı ve kepeklenmeyi yok ediyor!

Haberciniz.biz sitesinde yer alan bir içerikte; Saç derisindeki egzama ve saçtaki kepek sorununu ortadan kaldırmaya yarayan bir bitki paylaşıldı. İşte öğrendiğinizde çok şaşıracağınız o bitkiye dair tüm detaylar.

Saç derinizde egzama sorunu varsa, hayat sizin için biraz kötü olabilir. Çünkü egzamanın ne yazık ki bilinen bir tedavisi yok. Saçınızı ne kadar temiz tutarsanız tutun, egzama yüzünden saç derinizde kepeklenme söz konusu olacaktır. Bu da kişinin kendi özgüvenini yavaş yavaş yitirmesine sebep olur. Saç diplerinde yaşanan bu egzama durumunda, saç derisinde kabuklanma, kuruma, alevlenme döneminde kızarıklık ve şişlik olabilir. İşte tek bir malzemeyle bu durumdan kurtulabilirsiniz.

Egzama, kepek ve kaşıntı sorunlarını tarihe gömmek tamamen sizin elinizde. Doğal yöntemlerle, egzamayı azaltmak, söndürmek mümkündür. Bunun için size lazım olan şey ise yulaf samanı.

SAÇ DERİSİNDE EGZAMAYI BİTİRECEK MALZEME

Bir bardak su kaynatıp içine bir tutam yulaf samanı atıp 10 dakika bekletin. Beklettikten sonra da samanı sudan çıkarıp bunu saçlarına diplerine uygulayabilirsiniz. Bir pamuk yardımıyla, egzamaları bölgelere bu suyu uygulamak çok iyi bir etki gösterecektir.

Elinizde yulaf samanı yoksa o zaman bu tarifi de deneyebilirsiniz:

Gerekli malzemeler:



1 tatlı kaşığı sarımsak yağı

1 yemek kaşığı çörekotu yağı



Elma sirkesi

İlk olarak problem yaşadığınız bölgeye bir pamuk yardımıyla doğal elma sirkesi uygulayın. Sürdükten sonra 1 gün boyunca bekletin. Ertesi gün sarımsak yağı ile çörekotu yağını karıştırıp pamuk yardımıyla 10 dakika ilgili bölgeye uygulayın. Sorunun çözüldüğünü ya da ciddi şekilde azaldığını göreceksiniz.

SAÇ DERİSİNE İYİ GELEN ŞEYLER

Saç derisine bazı doğal yağların iyi geldiği belirtiliyor. Güzellik uzmanlarının da onay vermiş olduğu o doğal yağların listesi ise şu şekildedir;

* Lavanta Yağı

* Soğan Yağı

* Isırgan Otu Yağı

* Sarımsak Yağı

* Çam Terebentin Yağı

* Jojoba Yağı

* Badem Yağı

* Fındık Yağı

* Hindistancevizi Yağı

* Argan Yağı

* Zeytinyağı

* Menekşe Yağı

* Haşhaş Yağı

* Keten Yağı

* Biberiye Yağı

Evet tüm bu listedeki doğal yağlarda saç sağlığına iyi gelmektedir. Ayrıca saç sağlığına iyi gelen bir mucize daha var.

MADEN SUYU MUCİZESİ

Saçınızı maden suyuyla yıkayın. Faydası inanılmazmış.

Hürriyet'te yer alan bir içerikte; Saçların maden suyuyla yıkanması durumundaki faydasından söz edildi.

Maden suyuna içerdiği sodyum bikarbonat sayesinde adeta bir güzellik mucizesi demek mümkün. Çok amaçlı olarak kullanabildiğiniz sodayı düzenli olarak kullanmak şart. Aksi takdirde hemen her bakım ve üründe olduğu gibi hemen istediğiniz sonuça ulaşamayabilirsiniz.Saçlarda Maden Suyu Mucizesi

Kepeklenmeyi Önlüyor

Sodayı çok amaçlı kullandığımızı söylemiştik. Soda kepeklenen saçlar içinde birebir. Saç derisi nemini kaybetmeye başladığında pek çoğumuz kepeklenme sorunu ile karşı karşıya kalıyoruz. Maden suyu saç derisinin nem dengesini korumaya yardımcı olarak kepeklenme ihtimalini ortadan kaldırmada en büyük yardımcımız. Yapmanız gerekentek şey saçınızı yıkadıktan sonra maden suyu ile saçınıza masaj yapmak. 5 dakika kadar saçınızda bekledikten sonra saçınızı durulayın. Duruladıktan sonra saçınız gözle görülür bir hacim kazanıcaktır.