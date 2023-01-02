Kısır yaparken içine mutlaka 1 çorba kaşığı ekleyin - Lezzetini 5'ye katlıyormuş

Kısır, beş çaylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Hanımların en çok sevdiği yiyeceklerin başında kısır geliyor.

Misafir günlerinin vazgeçilmez lezzetidir pratik bir şekilde yapılan kısır. Neredeyse herkesin gönlünde taht kurmuş olan bu salata hem çok pratik hem de çok lezzetlidir.

Tarifin pratik olması herkesin lezzetli kısır yapabildiği anlamına gelmiyor ama buradaki püf noktalarını kullanan herkesin kısırı çok daha lezzetli olacak…

Peki Kısır nasıl yapılır? Lezzetli ve ölçüsü şaşmayan kısır yapmanın püf noktaları nelerdir? Kısır yaparken nelere dikkat edilmelidir? Tüm merak ettiğiniz bu soruların cevapları ve kısırınızı lezzetlendirecek olan püf noktalarını öğrenmek isterseniz, kısır tarifimiz ve püf noktalarımız hemen aşağıda sizlerle…

KISIR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

*6 çay bardağı köftelik bulgur

*4 yemek kaşığı acı biber salçası

*1 yemek kaşığı domates salçası

*1 bağ taze nane

*1 bağ maydanoz

*1 bağ taze soğan

*Yarım su bardağı zeytinyağı

*Yarım su bardağından biraz geçecek şekilde nar ekşisi ve 1 çorba kaşığı elma sirkesi.. Kısırın içine eklenen elma sirkesi kısırın çok daha lezzetli olmasını sağlamaktadır.

LEZZETLİ KISIR TARİFİ

Bulguru yoğurmak üzere bir kabın içerine koyun. Üzerine biber salçası ve domates salçası ekleyin. Bu karışımı ellerinizi ıslatarak yoğurmaya başlayın. Ellerin ıslatılarak yoğrulmasının nedeni, bulgurun şişmesini önlemek içindir. Bulgur yoğrularak iyice yenecek kıvama gelince, nar ekşisi eklenir ve iyice karıştırılır. Ardından zeytinyağı da eklendikten sonra ince doğranmış olan maydanoz, nane ve soğan eklenip karıştırılır. Yanında marul ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun