Sarma pişirirken sakın pirinci böyle eklemeyin sakın - Çok zararlı çıktı

Kış aylarında daha çok lahana sarması yaz aylarında ise daha çok yaprak sarma pişiriyoruz. Sarma pişirirken iç harcının hazırlığı büyük önem taşımaktadır. Sarma içine daha çok pirinç eklemekteyiz.

Pirincin hazırlık aşaması ise büyük önem taşımaktadır.

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Lezzetli bir sarma pişirebilmek için pirinci önceden ıslatmak gerekmektedir. En azından geceden sabaha kadar pirinçleri su içerisinde bekletmek gerekiyor.

Bir çok kişi ise pirinci ya sadece 10 dakika suda bekletiyor yada suyun altında yıkayarak öyle iç harcı hazırlıyor. Oysa bu çok tehlikeli bir alışkanlık.

Pilav yaparken de bu uyarıya dikkat etmek gerekiyor. Pirincin tam olarak arınması gerekiyor. Aksi takdirde hem lezzetsiz hem sağlıksız oluyor sarma.

Peki etli sarma tarifi nasıldır?

Etli Yaprak Sarma İçin Gereken Malzemeler:

250 gr kıyma

60-70 adet asma yaprağı

23/4 su bardağı pirinç

1 adet soğan

1 adet domates

½ yemek kaşığı domates salçası



1 tatlı kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı sıvıyağ

Tuz

Karabiber

Etli Yaprak Sarma Yapılışı:

İlk önce salamura yaprakları sıcak suya koyalım.

Tuzunun gitmesi için, sık sık suyunu değiştirelim.

Önceden bekletilmiş ve ardından da yıkayıp süzdüğümüz pirinci ve kıymamızı bir kaba alalım.

Domateslerin kabuklarını soyarak küp küp doğrayalım.

Tuz, karabiber, nane ve salçayı da ilave edelim.

2 yemek kaşığı sıvıyağ ve yarım yemek kaşığı margarini ekledikten sonra iyice yoğuralım.

Tuzu çıkmış yaprakların içine, kıymalı harcı yerleştirerek tek tek saralım.

Tencereye düzenli bir biçimde dizelim.

Üzerine 2 yemek kaşığı sıvıyağ ve sarmalarla aynı seviyede olacak şekilde sıcak su ekleyin.

Sarmalarınız kaynayınca, ocağın altını kısın.

Piştikten sonra tabağa alıp, yoğurtla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Etli yaprak sarmanın püf noktası;

Salamura yaprakların tuzunun gitmesi için sık sık suyunu değiştirin.

Taze yaprakla yapıyorsanız 5 dakika sıcak suda bekletip, alın.

Eğer pişerken suyu azalırsa sıcak su ekleyebilirsiniz.

Servis ederken üzerine tereyağı kızdırıp dökerseniz ayrıca çok lezzetli olur.

Kaynak: Habertürk - Gerçek Gündem