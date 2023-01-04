Öksürük sorununu şıp diye yok ediyor - Benim diyen öksürük şurubuna meydan okuyor

Öksürük sorunu ciddi bir sorundur. Özellikle havaların soğudu dönemlerde öksürük sorunu başımıza bela olabiliyor.

15 günden fazla süren öksürüklerde uzmanlar mutlaka doktora gitmeyi öneriyor. Kısa süreli öksürük sorununda ise evde bazı yöntemler derdimize çare olabiliyor.

Özellikle tavuk suyu çorbasının içindeki bileşenler öksürük sorununa iyi geliyor. Bu nedenle ''öksürük, boğaz ağrısı, grip ve soğuk algınlığı'' gibi sağlık problemleriniz olduğu zaman tavuk suyu çorbası tüketebilirsiniz.

Ancak biz sizlerle öksürük sorunundan kurtaran başka bir yöntemi paylaşacağız. Öksürüğe çare olan bu karışımı arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz.

Halk TV tarafından paylaşılan bir içerikte; Öksürük sorununa iyi gelen reçete paylaşıldı. Deneyenler kesin olarak faydasını gördüklerini belirtiyorlar.

Tarifi deneyin sizlerde faydasını göreceksiniz. İşte bilmeniz gereken her şey!

KISA SÜRELİ ÖKSÜRÜK İÇİN BİTKİSEL KÜR

Sizleri şiddetli öksürük sorunundan kurtaracak en etkili yöntem aslında çok basittir. Bir kaşık bal ve bir kaşık zencefil tedavi için yeterli olmaktadır.

Öksürük için birebir çare olan ballı zencefil tüketmek iyi bir tedavi yöntemi olmaktadır. Karabiber ve balı karıştırarak da öksürüğünüzden hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

ÖKSÜRÜKTEN KURTARAN ÇAY TARİFİ

Bir bardak kaynar suyun içerisine bir diş sarımsak ve 2 adet tarçın ekleyin. 7 dakika demlendikten sonra bu çayı için. Öksürüğü anında bu çay tarifinin kestiği biliniyor.

Bir başka etkili yöntem daha var.

LİMONLU KARABİBER YÖNTEMİ

Yeni kesilmiş çeyrek limonun üzerine biraz karabiber ve tuz serperek limonu bu şekilde emin. Öksürük sorunundan hızlı bir şekilde kurtulacaksınız.