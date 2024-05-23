Demirören, Hürriyet'e ait binaları sattı! İşte dev satışın detayları

Demirören Holding, devlet bankasından alıp 6 yıldır geri ödemediği kredilerin bu yılki taksitlerinin karşılığı olarak bazı binaları devretti.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, 2018 yılında Doğan Holding'den 916 milyon dolara satın alınan Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve birçok medya kanalı ve gazete için Ziraat Bankası'ndan 895 milyon dolarlık kredi çeken Demirören Holding, bu yıl ödemesi gereken 70 milyon dolarlık taksitler için yayın grubuna ait çok sayıda gayrimenkul ve taşınmazı Ziraat Bankası'na devretti.

2018'de Doğan Holding'e ait çok sayıda gazete ve televizyon kanalını satın alan Demirören Holding, bu satın alma için ödediği bedelin tamamına yakınını Ziraat Bankası'ndan temin ettiği kredi ile karşılamıştı.

Aradan geçen 6 yılda Ziraat Bankası'na hiçbir ödeme yapmadığı belirtilen Demirören Holding kamuoyunda tartışmalara neden olurken, geçen yıl "taksitlerin anlaşılan şekilde ödendiği"ni iddia etmişti.

Yıllık 70 milyon dolar olan taksit ödemeleri için İstiklal Caddesi'ndeki Demirören AVM'yi Denizbank'a satan şirketler grubu, Esenyurt'taki 61.5 dönümlük matbaa tesisi arsasını da 816.6 milyon liraya insansız hava aracı üreticisi Baykar'a sattığını duyurmuştu.

Demirören Holding son olarak Ziraat Bankası'na olan kredi borcunun 70 milyon dolarlık bu yılki ödemesinin bir kısmını karşılamak için Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık bünyesinde bulunan gayrimenkullerin bir kısmını 1 milyar 287 milyon 922 bin TL karşılığında bankaya sattı. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimiz portföyünde yer alan; İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mah., 11408 Ada ve 1 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mah., 1447 Ada ve 10 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Yenigöl Mah., 12558 Ada ve 4 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Trabzon İli, Arsin İlçesi, Nuroğlu Mah., 1149 Ada ve 12 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi’ne toplam 1.287.922.000,00 TL (Bir milyar iki yüz seksen yedi milyon dokuz yüz yirmi iki binTürkLirası) bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 22.05.2024 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır."