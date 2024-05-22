Yalı Çapkını dizisinde yürek yakan başrol vedası! Apar topar hikayesi bitirildi

Yalı Çapkını dizisinde flaş ayrılık...Bomba isim veda mı ediyor? Halis ağa biletini kesti ve Orhan'ın hikayesi sona eriyor

Yalı Çapkını dizisinde yürek yakan başrol vedası! Apar topar hikayesi bitirildi

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın bu hafta ekrana gelecek bölümü nefes kesen olaylara sahne olacak. İddiaya göre Orhan karakterine can veren Emre Altuğ projeden ayrılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. OGM Pictures imzalı dizinin cuma günü ekrana gelecek 71. bölümünde peş peşe çok konuşulacak olaylar yaşanacak. Burcu Alptekin’in yönettiği, Mehmet Barış Günger’in ise kaleme aldığı dizide 2 sezondur Orhan Korhan karakterine hayat veren Emre Altuğ kulislerden sızan bilgilere göre projeye veda edecek. Bu bu iddianın doğru olup olmadığı merak konusu oldu.

Yalı Çapkını dizisinde yürek yakan başrol vedası! Apar topar hikayesi bitirildi - Resim : 1

Dizinin yeni bölümünde ayrıca peş peşe çarpıcı sahneler ekrana gelecek. Sezon sonunda anlaşması bitecek olan Buçe Buse Kahraman da bu bölümde aksiyon dolu hareketli sahnelerle adından söz ettirecek. Dizinin sezon finali ise şimdilik 7 Haziran… Tarihin bir hafta daha uzatılması ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan Buçe Buse Kahraman'ın diziye veda edeceği öne sürülmüş ancak bu iddia yalanlanmıştı. Buçe Buse Kahraman'ın yeni sezonda da ekranda olacağı öğrenildi.

YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon çekimleri Ağustos ayında başlayacak ve yeni bölümler de Eylül ayında ekranda olacak.

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