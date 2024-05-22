Türkiye'yi terk eden Can Yaman'dan herkesi hayrete düşüren karar! "Asla kabul etmem"

FOX TV ekranlarında yayımlanan Bay Yanlış dizisinin final yapmasının ardından Türkiye'yi terk eden Can Yaman ilginç bir haberle gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın 1 milyon euroluk bir teklifi elinin tersiyle geri ittiği ortaya çıktı. Olayın detayları da oldukça ilginç.

İTALYA'DA POPÜLERLİĞİ GİDEREK ARTIYOR

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan ve özellikle İtalya'da büyük bir üne kavuşan Can Yaman, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Yaman son olarak bir hayli ilginç bir olayla gündeme geldi. Can Yaman'ın 1 milyon euroluk bir teklifi elinin tersiyle geri ittiği ortaya çıktı. Olayın detayları da oldukça ilginç.

TV8'de yer alan habere göre Dubaili bir aile, hayranı oldukları Can Yaman’la tanışıp yemek yemek için 1 milyon Euro teklif etti. Ancak Can Yaman teklifi reddetti.

Yaman'ın teklifi "Asla kabul etmem" diyerek reddettiği ve rahatsız edilmek istemediği ileri sürüldü.