Show TV'nin en çok izlenen dizilerindendi. Sandık Kokusu dizisinden üzen karar

Metin Akdülger'in hayat verdiği Atilla karakteri Sandık Kokusu dizisine veda etti. Show TV ekranlarında yayımlanan Sandık Kokusu dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranda.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”nun kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler buluşuyor.

Sandık Kokusu’nun 23. bölümünde; mahkeme çıkışı Reha ve Karsu arasında bir arbede yaşanır. Karsu yıkılmıştır, kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Reha’nın ise geri adım atmaya niyeti yoktur. Karsu’nun çocuklarla iletişimini kesmek için her türlü yola başvurur. Mert, Irmak’a çalıştığı mekânda iş ayarlar. Filiz de estetikçisi Serdar ile çalışmaya başlar.

Karsu ise Atilla ile son kez konuşmaya karar verir. Olanlarla tek başına mücadele etmek için Atilla’dan gitmesini ister.

YENİ SEZON ONAYI ALDI

Öte yandan Sandık Kokusu dizisine yeni sezon onayı verildi. Yeni sezon bölümleri Eylül ayında ekranda olacak.

Kaynaklar: Dizi Doktoru, Gerçek Gündem