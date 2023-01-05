Bıyıkların ve yüzdeki diğer kılların normalden daha hızlı uzamasına neden olan 6 hata!

Yüzdeki kıl ve tüyler çoğu zaman rahatsız edici olabiliyor. Yüzdeki tüy ve kıllardan kurtaran bazı yöntemler bulunuyor. Ama bilinmesi gereken şey çok başka.

Yüzdeki tüy ve kılların çokça uzamasına neden olan bu hatalara karşı dikkat etmek gerekiyor. İşte herkesin bilmesi gereken güzellik sırları.

Hormonlara, çevresel faktörlere ve alışkanlıklara bağlı olan kıl sıklığı ve uzama hızı hepimiz için değişkenlik gösterir.

Bazı kadınların yüzlerindeki kıllar daha belirgin ve çok miktarda olabilmektedir. Bu Hirsutizm (Erkek tipi kıllanma) olarak tıpta adlandırılır.

Bu kılları ağdayla, epilasyonla ve farklı yöntemlerle alabilmekteyiz.

Peki, kılların uzama hızının her gün yaptığınız şeylere yani yaşam alışkanlıklarınıza bağlı olduğunu hiç duydunuz mu? Öğrendiğinizde çok şaşıracağınız bazı bilgileri sizler için derledik.

İşte bıyıkların ve yüzdeki diğer kılların normalden daha hızlı uzamasına neden 6 büyük hata!

Bu alışkanlıklarınızı gözden geçirip, vazgeçmeniz gerekiyor!

1. BPA MADDESİNE MARUZ KALMAK KILLARI COŞTURUYOR!

Alışveriş yaparken, muhtemelen çok düşünmeden hareket ediyor olabilirsiniz. Ancak bunu yapmamalısınız. Çünkü çeşitli satın aldığınız eşyalarda hatta onlarla gelen fişte aslında kendinizi bisfenol A'ya veya hormonlarınızı bozabilecek güçlü bir endokrin bozucu olan BPA'ya maruz bırakıyorsunuz. Genellikle süpermarketten aldığımız fişler, konserve yiyeceklerdeki miktardan 250 ila 1.000 kat daha fazla BPA içerir. Vücudunuz bu tehlikeli kimyasalı deri yoluyla emebilir ve bir kez vücudunuza girdiğinde üreme sağlığınızı ve endokrin sisteminizi etkileyebilir ve bu da daha fazla istenmeyen tüye neden olabilir . BPA, su şişeleri, peçeteler ve tuvalet kağıdı dahil olmak üzere çeşitli ürünlerde bulunabilir. BPA içermeyen ürünler kullandığınızdan emin olun!

2. HAREKETSİZLİK KILLANMAYI ARTTIRIYOR!

Çok yoğun bir yaşam sürseniz bile, egzersiz için biraz zaman ayırmak kılların büyümesini azaltmanıza yardımcı olabilir. Fazla kilolu olmak , çenenizde veya üst dudağınızda istenmeyen tüy alma riskini artırır ve yüzme veya yürüme gibi orta veya düşük etkili egzersizlerle yavaş yavaş başlamak , istenmeyen tüyleri uzak tutmanıza yardımcı olabilir.

3. SIK SIK BALIK TÜKETMEK O KADAR DA İYİ DEĞİL!

Haberciniz.biz'de yer alan bir habere göre; Diyetinize biraz somon eklemek, daha fazla protein almanın harika bir yolu olsa da, sık sık balık yemek, aslında sakal büyümesine katkıda bulunabilir. Somon ve uskumru gibi yağlı balıkların kadınlarda testosteronu artırdığı kanıtlanmıştır ve bu hormonun normalden daha yüksek düzeyde olması yüzdeki aşırı tüylerden sorumlu olabilir.

4. GÜNE KAHVESİZ BAŞLAMIYORSANIZ SIK SIK AĞDA YAPMANIZ GEREKEBİLİR!

Sıcak bir fincan kahve olmadan günle yüzleşme düşüncesine dayanamıyorsanız, bunu tamamen anlıyoruz, ancak çok sık kahve içmek aslında testosteron üretimini hızlandırabilir. Araştırmalar, sadece 4 hafta boyunca düzenli olarak kahve içmenin vücuttaki toplam testosteron seviyelerini artırabileceğini göstermiştir . Günlük kahvenizden vazgeçmeye hazır değilseniz, biraz daha az kafein içeren seçenekleri ya da kafeinsiz kahveleri deneyin.

5. STRES HORMON DENGENİZİ BOZUYOR VE...

Hızlı bir dünyada yaşıyoruz ve stresten kaçınmak neredeyse imkansız. Ancak ara sıra biraz stresli hissetmek tamamen normal olsa da, sürekli baskı altında olmak aslında vücudunuzun doğal hormon dengesini bozabilir . Hormonlarınız bozulduğunda, genel sağlığınızı etkiler ve istenmeyen tüylerin daha hızlı büyümesine sebep olabilir.

6. UYKUSUZLUK KILLARIN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRIYOR!

İster en sevdiğiniz diziyi tüm gece izliyor olun, ister geceleri çocuklar nihayet uykuya daldığında sessiz bir zamanın tadını çıkarıyor olun, yeterince uyumamak sağlığınızı ciddi şekilde etkileyebilir ve hormonlarınızı alt üst edebilir . Yüzdeki aşırı tüylenmeyi önlemek için geceleri en az 7 saat uyuduğunuzdan emin olun!

YÜZDEKİ TÜYLERİ YOK ETMEK İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Ağda bilinen en eski yöntem;

Yüz tüylerinizden uzun süre kurtulmanın en etkili yollarından biri ağdayla almak/aldırmak.

Ağdayla kaş, bıyık ve yanak tüylerini almak/aldırmak size 15 gün boyunca pürüzsüz bir görünüm sağlar.

Ağda bantlarıyla kaş, bıyık, boyun, yanak ve kulak önü tüylerinizden kolayca kurtulabilirsiniz.

Pek önermiyor olsak da bu yöntemde işe yarıyor;

Yüzdeki tüylerden kurtulma yöntemleri arasında en kolay ve acısız olanı tüy dökücü krem kullanmak.

Yüz için olan tüy dökücü kremler, hassas ciltlere uygun olarak hızlıca tüyleri döküyor. Ancak daha sonra 7-10 gün içinde yeniden uzamaya başlıyor.

Yüz için tüy dökücü kremleri kullanarak kaş, bıyık, yanak, çene ve yanak üstünüzü alabilirsiniz.

Lazer yöntemi;

NTV'de paylaşılan bir içerikte ise; Lazerle tüylerin yok edilebileceğinden söz ediliyor. İşte o bilgiler

Yüzünüzdeki tüylerden kalıcı olarak kurtulmak istiyorsanız seçeceğiniz en etkili yöntem lazer epilasyon olacaktır. Yüze lazer epilasyon, kısa sürer, büyük bir acı ve ağrıya neden olmaz.

Uygulama öncesinde yüz bölgesindeki tüyler kısaltılır, uygulama bölgesine jel sürülür ve uygulamaya başlanır.

Uygulama, yaklaşık 15 dakika kadar sürer.