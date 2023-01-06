Kaş şekliniz karakterinizi ortaya çıkarıyor - Yüzde 99 doğru sonuç veren test

Son dönemde popüler olan bir kişilik testiyle yine karşınızdayız. Öğreneceğiniz bu kişilik testi özünüz hakkındaki tüm gerçekleri ortaya çıkaracak.

YAPMANIZ GEREKEN TEK ŞEY TESTİ OKUMAK

Kaşlarınız kişiliğiniz hakkında ne söylüyor hiç merak ettiniz mi? Aynada kendinize bakarken bunu daha önce hiç düşündünüz mü? Sizi şimdi paylaşacağımız bu testin yardımıyla kaşların şeklinin kişiliğiniz hakkında neler söyleyebileceğini öğrenmeye davet ediyoruz.

Aşağıdaki resme bakın ve sonrasında da sizin kaşlarınızın şeklinin ne olduğunu seçin. Okuduklarınız sizi gerçekten şaşırtacak.

Karar.com'da paylaşılan bir kişilik testi internetin en popüler testlerinden biri oldu. Bu kişilik testi kaş şekline göre yapılıyor.

İşte o testle ilgili tüm detaylar

A - YÜKSEK KAVİSLİ KAŞ



Siz “meraklısınız”, yani sürekli olarak yeni bir şeyi anlamaya çalışıyorsunuz, her şey sizin için ilginç. Zengin bir iç dünyanız var ve kimsenin etrafındaki güzelliği nasıl ayırt edemediğini görüyorsunuz.

Spontane, enerjik ve hızlı öğrenen birisin. Başkalarına olan sevginize sımsıkı tutunursunuz, çünkü arkadaşlarınızla, arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle iyi ilişkiler sizin için çok önemlidir. İnsanları dağıtan biri değilsin, iyi huyuna değer veriyorsun ve karşılık veriyorsun.

B - ORTA YAY KAŞ



Kaşınızın orta kemeri varsa, dengelisiniz ve duygularınızı kontrol edebiliyorsunuz demektir . Harika bir mizah anlayışın var ve seninle olmak her zaman eğlenceli.

Macera söz konusu olduğunda, cesursunuz ve tarif edilemez bir deneyim için can atıyorsunuz. Diğerlerinden tam olarak ne istediğinizi biliyorsunuz, bu yüzden başkalarının şüphe duyduğu ve ne seçeceğini bilemediği durumlarda kaybolmazsınız. Hayattan nasıl zevk alacağınızı biliyorsunuz.

Aşık, aceleniz yok, kendinize belirli hedefler koymuyorsunuz ve kendinizi bir ortağa empoze edip acele etmekten hoşlanmıyorsunuz. Ama o kişiyi bulduğunuzu hissettiğinizde ona tutunursunuz çünkü onun tek kişi olduğunu bilirsiniz .

C - DİK AÇILI KAŞ



Bütün zorlukların gözünün içine bakarsın, uzağa bakmazsın ve kaçmazsın. Bu, kendinize çok güvendiğiniz, liderlik özelliklerine sahip olduğunuz ve hayattan ne istediğinizi bildiğiniz anlamına gelir.

Çok esprilisiniz ve her zaman herkese cevap verecek bir şeyler buluyorsunuz. Kendin olduğun için mutlusun. Eksiklerinizi fark edip onlarla savaşmaya başlamak ya da uzlaşıp kendinizi sevmek için büyük cesaret .

Sevdiğin zaman, o aşka sadık kalırsın. Sevdiğin kişi sana %100 güvenebilir çünkü sen kendine ve eşine saygı duyan türden bir kızsın.

D - HAFİF KIVRIMLI KAŞ



Bu, kavgalara ve aptal kıskançlık patlamalarına dayanamayan çok sakin bir insan olduğunuz anlamına gelir, ancak ikincisi küçük bir oranda zarar görmeyecektir. İstendiğini ve ihtiyaç duyulduğunu hissetmeyi seviyorsunuz ve partneriniz size yeterince sevgi sözcükleri söylemediğinde biraz üzülüyor ve duygularının samimiyetinden şüphe etmeye başlıyorsunuz.

Yaşla birlikte, erkekler konusunda bilgili, daha akıllı ve daha baştan çıkarıcı bir kadın olursunuz . En azından öyle düşünüyorsun.

Sevgi dolu ve tutkulu bir insansınız ve hayattan pastanın en lezzetli parçasını almak istiyorsunuz. Denersen, öyle olsun.

E - DÜZ KAŞ



Bu, her şeyi olduğu gibi kabul ettiğiniz ve iyimser olduğunuz anlamına gelir. Ancak duygular hakkında, yanlış olduğu ortaya çıkan aceleci sonuçlar çıkarabilirsiniz. Acele etmemelisiniz, ruhunuzu ona açmadan önce bir kişiyi dikkatlice inceleyin. Herkes senin kadar kibar, samimi ve sempatik değil.

Harika bir sezginiz var, dinleyin. Bir heves payın var ve bir şey yaparsan, o zaman sadece iyi olur. Ruhun gücü, ilk başarısızlıklarda pes etmemenize yardımcı olur, sonuna kadar gidersiniz ve mümkün olduğunca çok çaba harcarsınız.

Bir insanı gerçekten sevdiyseniz, duygularınızı uzun süre saklayamazsınız. İlişkiniz için sevgi ve coşku göstermekte hızlısınız. Hayata kocaman açık gözlerle ve dudaklarınızda güzel bir gülümsemeyle bakın.

F - HAFİF EĞİMLİ KAŞ



Hayata belli bir açıdan bakıyorsunuz. İyi ve kötü hakkında kendi ilkeleriniz ve fikirleriniz var. Evrenin sevdiği iyi bir insansın .

Aşk söz konusu olduğunda oldukça dikkatli davranıyorsunuz. Bir erkeğe güvenmek senin için o kadar kolay değil çünkü hayatında zaten acı bir deneyim yaşadın. Karşılaştığınız ilk kişinin boynuna atlamak doğanızda yok, bakılmak istiyorsunuz.

Diğer tüm açılardan, korkusuzsunuz. Herkes harika bir mizah anlayışınız olduğunu düşünüyor ve belki de öylesiniz. Büyüleyici ve hayat dolusun.

Evet kişilik testi bu şekilde. Eminiz sizi çok şaşırtacak sonuçlar elde ettiniz. Arkadaşlarınızın da öğrenmesi adına bu testi onlarla paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Karar.com- Gerçek Gündem