Sokak pilavcılarının lezzet sırrı çözüldü - Meğer bu yüzden lezzetliymiş

Son dönemde herkes sokak pilavcılarının lezzet sırrını merak ediyor. Evde yapılan pilavlar neden sokak pilavcılarının ki kadar lezzetli olmuyor? Sizler için sokak pilavcılarının lezzet sırlarını derledik.

Halk TV tarafından derlenen bir içerikte; Sokak pilavcılarının lezzet sırları paylaşıldı.

Türk mutfağında çok sevilen yemeklerden biridir pilav. Pilav yapmak kolay bir iş gibi görünse de bir o kadar risklidir aslında. Bilenler bilir; bir kaşık bile fazla su eklense pilav lapa olur, bir dakika daha fazla ocakta bekletilse hemen dibi yanar ve pilav kuru olur. Öyle de nazlı bir yemektir yani!

Ah bir de o sokak pilavcılarının pilavı yok mu? Herkes o pilavları çok sever. 'Evde niye pilavım öyle olmuyor? ' diye sormayın. Sizler için işin ustasından öğrendik. İşte sokak pilavcılarının herkesin işine yarayacak lezzet sırları..

PİRİNÇ MUTLAKA BEKLETİLMELİ

Pilavım yine lapa oldu diye isyan etmek istemiyorsanız, pirinci en az yarım saat önceden sıcak suda bekletin. Bu yöntem sayesinde pirinçleri nişastasından ayıracaksınız. Haliyle de pilavınız tane tane olacak. Üşenmeyin, mutlaka deneyin!

TEREYAĞI MI MARGARİN Mİ?

İşte yılların en çok merak edilen sorusu yine karşımızda. E herhalde o fiyatlara yemiş olduğumuz sokak pilavında tereyağı olduğunu düşünen kimseler yoktur. Sokak pilavı yapmak istiyorsak, bu işin ana malzemesi kesin olarak margarindir.

Margarin tüketmek istemeyenler tereyağı ile pilavını yapabilir. Fakat onun sokak pilavı olmayacağını şimdiden kabul etseniz iyi olur.

KAVURMAYA DİKKAT!

Şimdi geldik asıl püf noktamıza. Pilavı su ile buluşturmadan hemen önce pirinçleri saydamlaşana dek kavurmak şart. Bu işlemi atlamamak gerekiyor ki, pilav tane tane ayrılsın. Küçük bir tüyo daha; Bu aşamada tuz ile pirinçleri kavurmak pilavın daha diri olmasına katkı sağlıyor.

LİMON VE ŞEKERİN GÜCÜ!

İlk başta bu ikilinin kulağa tuhaf geldiği düşünülebilir. Ancak deneyince farkı siz de görmüş olacaksınız. Pirinçleri su ile buluşturmadan hemen önce ekleyeceğiniz bir kaç damla limon ve 1 tutam toz şeker sayesinde pilavınız yemek masasında parlayacak. Aman Dikkat! Ölçüsünü ayarlayamazsanız pilavınız yenmeyecek hale gelebilir. Bu yüzden ölçüyü iyi ayarlayın.

SUYUNA DİKKAT!

Pilavınızı gerçek tavuk suyuyla yapın. Çok sayıda pilavcı haşladıkları tavuğun suyuyla pilavı yapmaktadır. Marketlerde hazır satılan et veya tavuk suları faydalı değildir. Pilava da lezzet vermemektedir. En iyi lezzet gerçek haşlanan tavuğun suyundan elde edilen lezzettir.

HAVLULARI VE BEZLERİ BIRAKIN!

Hepimiz pilav yaptıktan sonra kağıt havlu ile tencere kapağı kapatma yöntemi uygularız. Fakat bu yöntem, sokak pilavı pişirmek isteyenlere önerilmiyor. Pilavınızı pişirdikten sonra kağıt havlu veya bez ile sıcağa maruz bırakmak pilavın yumuşamasına ve dağılmasına yol açmaktadır.

Tencerenin kapağını açın ve buharın çıkmasına da izin verin. İşte bu yöntemler sayesinde gerçek sokak pilavının lezzetine ulaşmayı başaracaksınız!

ÖNEMLİ UZMAN UYARISI!

Öte yandan Gerçek Gündem'in ulaştığı bir beslenme uzmanı pilav pişirme yöntemiyle ilgili uyarıda bulundu. Pirincin bir gece önceden ıslatılması ve mutlaka toksinlerinden arındırılması gerekiyor. Pişirmeden önce pirinci iyice yıkamak ve sonrasında da suyunu süzmek gerekiyor.

ASLA ISITMAYIN

Dünden kalan pirinç pilavının ise asla ısıtılmaması gerekiyor. Isıtılan pilavın ise asla tüketilmemesi gerekiyor. Besin zehirlenmesine yol açan bu alışkanlık son derece zararlı.