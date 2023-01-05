84 yıl aynı şirkette çalışarak rekor kırdı

Guinness World Records, Orthmann'ın tekstil firmasında geçirdiği 84 yıl ile, "aynı şirkette en uzun kariyere sahip insan" olduğunu doğruladı.

Orthmann, 2. Dünya Savaşı başlamadan önce Renaux SA'nın nakliye bölümünde asistan olarak işe girdi ve kısa süre sonra satış bölümüne çekildi. Orthmann, bugün adı RenauxView olan şirkette hâlâ satış müdürü olarak çalışıyor.

Guinness'e konuşan Orthmann, "Çok fazla plan yapmam, yarını da pek kafaya takmam. Umurumda olan tek şey şu: Uyanacağım, kalkacağım, egzersiz yapacağım ve işe gideceğim" dedi.

Orthmann, "şimdiyle meşgul olmalısınız; geçmiş veya gelecekle değil" ifadelerini kullandı.