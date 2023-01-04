Tıpkı börekçilerdeki kadar lezzetli oluyor - Su böreğini mutlaka böyle pişirin

Su böreği, Türk mutfağında çokça sevilen börekler arasında yer almaktadır. Su böreği en hafif böreklerdendir. Diğer böreklere göre daha hafif ancak çok daha lezzetlidir.

Börekçilerde satılan su böreği genelde çok daha lezzetli oluyor. Çok zahmetlidir bu böreğin yapılışı. Çokta nazlıdır.

Eğer dikkat edilmezse kısa sürede yufkalar dağılır ve piştikten sonrada hamur gibi bir börekle karşı karşıya kalırız.

Bu yüzden su böreği yaparken bazı incelikleri bilmek gerekiyor. Şimdi sizlerle paylaşacağımız bu su böreği sayesinde çok daha lezzetli börek yapabileceksiniz. Tek yapmanız gereken tarife göre hareket etmek.

Su böreği için malzemeler ve su böreğinin tarifi;

*Tam buğday unu( Aldığı kadar)

* 6 yumurta

*Yarım çay bardağı su

*Tuz

*Su böreği içi ve üzeri için:

*250gram çökelek

*1 demet maydanoz

*1/2 kg tereyağı (tercihe göre daha az olabilir)



Su böreği tarifi hazırlanması:

2 su bardağı un bir kaba konulur ortası açılarak, yumurtalar, su ve tuz konulur.

Parmaklarla karıştırılarak özleştirilir ve 20 dakika boyunca katı bir hamur elde edene kadar yoğurulur.

Hamur kesilerek hava kabarcığı kalmaması olmuştur demektir.

10-12 bezeye kesilerek ayrılır.

Unlanarak bezeler tek tek açılır.

Çok ince açılmalıdır.

Her yufka bitiminde kurumasın diye dörde katlanarak bir bez üzerine konulur.

Peynir ve maydanozla iç harcı hazırlanır.

Tereyağı bir kapta eritilir.

Bol soğuk suyu bir kaba koyalım.

Geniş bir tepsi yağlanır.

Büyük bir tencerede içerisine tuz atılır ve kaynatılır.

Hazırlanan yufkalar önce kaynar suda 1-2 dakika pişirilir çıkarılır.

Soğuk su olan kaba konur ve hafif elle suyu sıkılarak yağlanmış tepsiye hamur buruşturularak yayılır.

Her hamur arasına bir kaşık tereyağı serpilir.

Yufkaların yarısı işlem tamamlanınca üzerine iç harcı dağıtılarak konulur.

Sonra kalan yufkalar aynı işlemle üzerine yayılır.

Üstüne yağ serpilir.

200°C ısıtılmış fırında 40 dakika alt üst kızarana kadar pişirilir.

Fırından çıkarılır ve servis tabağına ters konularak hazırlanır.

Afiyet olsun!

Kaynak: Habertürk - Gerçek Gündem