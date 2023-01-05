Ispanak pişirirken mutlaka bu yöntemle pişirin- Asla ve asla erimiyor

Bugün sizlerle yeşil mucize ıspanakla ilgili bazı bilgileri paylaşacağız. Yapılan araştırmalarda ıspanağın birbirinden ilginç faydaları ortaya çıkarıldı.

Bağışıklığı güçlendiriyor.

- İçeriğindeki bitkisel kaynaklı demir sayesinde kansızlığın önlenmesine yardımcı olan ıspanak bir tutamıyla bile harikalar yaratıyor.

- Lutein içeriği sebebiyle göz sağlığı için faydalı olan ıspanak aynı zamanda da görme yeteneğini artırıyor.

- Bağırsak fonksiyonlarını düzenleyen bu harika sebze ayrıca mide dostudur.

- Kalp kaslarını korur ve kalp hastalıklarına karşı tam koruma sağlar.

- Kan şekerini dengeler.

- Posalı içeriği sebebiyle açlık hissini geciktiren ıspanak özellikle diyet yapanlar içinde öneriliyor.

- Cinsel isteği artırır.

- Kansere karşı koruyucu etki gösteren ıspanak tam bir koruyucu kalkan.

- Beyni ve sinirleri hasar görmekten korur.

- Yapılan araştırmalarda ıspanağın unutkanlığa da iyi geldiği ortaya çıkarılmıştır.

Peki erimeyen ıspanak yemeği nasıl yapılır?

Ispanak Yemeği Tarifi Malzemeleri:

Yarım kilo ıspanak

100 gram kıyma

1 orta boy soğan 1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı salça

Tuz ve karabiber

Ispanak Yemeği Tarifi Hazırlanması:

Ispanaklar ayıklanır, yıkanır ve doğranarak hazır hale getirilir. (Elle parçalanarak yapılırsa vitamin değeri gitmemesi açısından uygundur)

Bir tencerede tereyağı ve zeytinyağı konularak üzerine doğranmış soğanlar eklenir.

Soğanlar sotelendikten sonra kıyma eklenerek kıyma iyice kavrulur ve salça ilave edilip karıştırılarak kavurmaya devam edilir.

Sonra ıspanaklar ilave edilerek biraz karıştırılır.

Ispanakların sönmesi sağlanır.

Üzerine; pirinç, sıcak su, tuz ve karabiber eklenerek pişmesi için bırakılır.

Pişen ıspanak yemeği servise hazırdır.

Afiyet olsun

Kaynak: Habertürk - Gerçek Gündem