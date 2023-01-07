Canan Karatay önerdi- Kış boyunca tüketin.. Tam koruma sağlıyor

Havaların soğumasıyla birlikte kış hastalıkları da artmaya başladı. Canan Karatay kışı hasta olmadan atlatmamızı sağlayacak bilgileri paylaştı. Karatay'ın sağlık reçetesini uygulayan kışı hastalanmadan geçiriyor. Ulusalpost.com sitesinde yer alan bilgilere göre; Havalar giderek soğumuş durumda. Bir çok kişi kış hastalıklarına yakalanıyor. Özellikle 'grip, öksürük, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı' gibi rahatsızlık yaşayanların sayısı artıyor.

Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü kılmak gerekiyor. Ünlü Profesör Canan Karatay, yaptığı açıklamalarla sık sık tartışılsa da Karatay’ın sağlık açısından önerdikleri, birçok kesim tarafından da uygulanmakta. Dünyaca ünlü çok sayıda bilim insanı da Canan Karatay'ı doğruluyor.

KIŞ AYLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Havalar önümüzdeki günlerde soğuyacak. Bir çok ilde kar yağacak. Hal böyle olunca hastalıkların sayısının artması bekleniyor. Canan Karatay’ın ‘bol bol tüketin’ dediği besinler, bir kez daha akıllara geldi.

Peki Canan Karatay hangi besinleri önermişti?

Canan Karatay'a göre o yiyecekler Lahana - Soğan ve Sarımsak...

Bunların çip halinin Prebiyotik olduğunu açıklayan Canan Karatay mutlaka bunların tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.. D vitamini almamız gerektiğini de belirten Canan Karatay, mutlaka güneşte yürümemizi tavsiye ediyor. Üstelik kar yağıyor olsa bile.

ÖNERDİĞİ ÇORBAYA DİKKAT!

Öte yandan Canan Karatay mutlaka kemik suyu çorbası içilmesi gerektiğini de açıklıyor... Hayvansal yağ tüketmek veya sakatat tüketmek gerektiğini belirten Canan Karatay, kış aylarında mutlaka kelle Paça çorbası, kemik suyu çorbası ve yoğurdu ve bol bol sirke tüketmeyi öneriyor... En çok önerdiği yiyecek ise Lahana ve faydaları saymakla bitmeyen Lahana turşusu.. Canan Karatay'a göre Lahana dünyanın en sağlıklı gıdası...

KEMİK SUYU ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Canan Karatay'ın önermiş olduğu kemik suyu çorbasının tarifi aslında çok basit.

Gerekli malzemeler;

6 adet ilikli kemik

2 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta sarısı

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı un

Tuz

Pul biber

Nane

Maydanoz

Kemik suyu çorbasının yapılışı;

1. adım: 6 adet ilikli kemiği bir tencereye alın ve üzerine 2 litre kadar su ile tuz ekleyin. Ekleyeceğiniz bu mutlaka içme suyu olsun. Kemikleri 1,5 saat kadar kaynatın.

2. adım: Daha sonra ayrı bir kabın içine 1 yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı yoğurdu ilave edin ve karıştırın. Yoğurt mümkünse süzme yoğurt olmalı.

3. adım: Üzerine tuz ve 1 yemek kaşığı unu ekleyin karıştırın ve son olarak arzunuza göre nane ve pul biberi ilave edin. Dilerseniz birazda kimyon ekleyin.

4. adım: Pişen kemik suyunuzu bir süzgeç yardımıyla tencereye iyice süzün.

5. adım: Hazırladığınız karışım içerisine süzdüğünüz kemik suyundan 2-3 kepçe koyun ve güzelce karıştırın.

6. adım: Daha sonra karışımı kemik suyuna yavaş yavaş dökerek karıştırma işlemini sürdürün.

Son adım: Üzerini maydanoz ya da istediğiniz baharatlarla süsleyip, çorbanızı servis edebilirsiniz. Çorbayı servis ederken birazda elma sirkesi kullanmanız önerilir.

Afiyet olsun.