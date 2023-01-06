Kabuklarını sakın atmayın sakın- Meğer ne çok faydası varmış.. Temizlikte yapılıyor

Hastalandığınızda, bol limonlu tavuk suyu çorbadan sonra ilk akla gelen C vitamini deposudur mandalina ve portakal gibi meyveler.

Türkiye’de Akdeniz Bölgesi, İtalya, İspanya gibi ılıman iklimlerde yetişen mandalina ve portakal, aynı aileden gelse de ve ortak noktaları C vitamini olsa da, birbirlerine göre farklı üstünlükleri bulunmaktadır. Bugün konumuz ise; mandalina olacak.

Mandalina, içerdiği bol C vitaminin yanı sıra, A ve B grubu vitaminleri, kalsiyum, potasyum, magnezyum, sodyum, demir, brom ve fosfor mineralleri açısından da zengin bir meyvedir. Kabuğunda bile P vitamini var desek yalan söylememiş oluruz.

Ama çoğu zaman mandalina kabuklarını kullanmak yerine çöpe atıyoruz. Oysa ne büyük bir hata.

Yemek.com sitesinde yayınlanan bir içerikte; Mandalina kabuklarının bugüne dek hiç paylaşılmamış faydaları sıralandı. İşte çok şaşıracağınız bilgiler.

Baş ağrısına son: Mandalina kabuklarını koklayarak baş ağrınızın geçmesini sağlayabilirsiniz



Bildiğiniz gibi mandalinanın kendine has, enfes bir kokusu var. Eğer siz de gün içinde sık sık baş ağrısı derdiyle yüzleşmek zorunda olanlardansanız yanınızda mutlaka bir mandalina taşıyın ve başınız ağrıdığında bu mandalinayı çıkarıp soyun. Mandalinayı afiyetle yerken, mandalina kabuklarını da sık sık burnunuza götürerek koklayın.

Mandalina kabuğunun içindeki uçucu yağlar, baş ağrınızın kısa sürede geçmesini sağlayacaktır.

Bu kokuyla yapamayacağımız yok: Evdeki kötü kokuları kökten yok edebilirsiniz

Küçükken sobalı bir evde büyüdüyseniz muhtemelen siz de mandalina ve portakal kabuğunun sobanın üzerine bırakılmasıyla çıkan o mis gibi kokuyu biliyorsunuz demektir.

İşte o kokunun tüm evi sarması, balık ya da patates kızartması gibi evi fazlasıyla saran kötü kokulardan kurtulmak için bir tencerenin içine bolca su ve bolca mandalina kabuğu koyun ve bir süre kaynatın. Kaynatırken içine 1 adet çubuk tarçın ya da 1 tatlı kaşığı toz tarçın da eklerseniz enfes bir koku elde edebilirsiniz. Bir süre sonra şikayetçi olduğunuz kötü kokulardan eser kalmadığını göreceksiniz. Adeta bir oda parfümü.

Yemekler lezzetlensin, şifası vücudu sarsın: Mandalina kabuklarını toz haline getirip yemeklere ekleyebilirsiniz

Mandalina kabukları, içindeki bolca vitaminden aldığı antioksidan özellikler sayesinde vücudu koruyor, bağışıklık sistemini güçlendirebiliyor. Bu nedenle mandalina kabuklarını ayıkladıktan sonra ayrı bir yere alın ve mümkünse güneş ışığında mümkün değilse fırın aracılığıyla bir güzel kurutun. Kuruttuğunuz mandalina kabuklarını mutfak robotu sayesinde un kıvamına (undan biraz büyük de olabilir tabii) çekin. Ardından cam bir kavanozda hava almayacak şekilde muhafaza edin.

İster yemeklerinizin, ister uygun gördüğünüz hamur işlerinin, ister salataların isterseniz de içeceklerinizin içine ekleyerek afiyetle tüketin. Böylece hem sindirim sisteminize bir iyilik yaparak hazımsızlığın önüne geçmiş olacak hem de mide ağrısı, kış hastalıkları gibi çeşitli durumlardan vücudunuzu koruyacaksınız. Mis.

Mandalina kabuklarının mucizeleri bu kadar sanıyorsanız gerçekten çok yanılıyorsunuz. Mandalina kabuklarının bir kaç önemli mucizesi daha var.

Akşam'da yer alan bir içerikte; Doğal temizlik sirkesinin tarifi paylaşıldı. İşte herkesin işine yarayacak o tarif.

EVDE DOĞAL TEMİZLİK SİRKESİ MALZEMELERİ

2 Adet elma kabuğu

2 Adet portakal kabuğu

2 Adet mandalina kabuğu

2 Adet muz kabuğu

5 Litrelik kavanoz

1 Fincan tuz

1 Su bardağı sirke

4 Litre su

EVDE SİRKE YAPIMI

Bütün malzemeleri 5 litrelik kavanoza doldurun. Kapağını kapatın. Üzerine bir bez kapatın. Bir hafta sıcak yerde bekletin. Rengi değişince kullanabilirsiniz. Temizlik yaparken 3 litre suya bir bardak sirke kullanmanız yeterlidir.