Çamaşır makinesinin içini temizliyor- 1 çorba kaşığı eklendiğinde tüm koku gidiyor

Çamaşır makinesini temiz tutmak çok önemlidir. Çamaşır makinelerinin içinde kalan sular zamanla çamaşır makinesinin kireçlenmesine veya küflenmesine neden oluyor.

Bu su birikintileri zamanla çamaşır makinesinin kötü kokular yaymasına neden oluyor. Çamaşır makinesini temiz tutmak ve bu kötü kokuyu ortadan kaldırmak için bazı doğal yöntemler var.

Öğreneceğiniz bu bilgiler sayesinde çamaşır makineniz artık kötü kokmayacak.

Sizlerle paylaşacağımız bu bilgiler sayesinde hem çamaşırlarınız daha temiz kokacak hem de çamaşır makinenizin ömrü uzayacak.

Yapmanız gereken tek şey verdiğimiz bu bilgileri aynen uygulamak.

Haberciniz.biz adlı sitede yer alan bir içerikte; Çamaşır makinelerindeki kötü kokuyu ortadan kaldıracak bir formül paylaşıldı. Paylaşılan formülü uygulayanlar makinelerinin ilk günkü kadar iyi koktuğunu belirtiyorlar.

İşte bilmeniz gereken her şey!

Çamaşır makinelerindeki kötü kokular için en etkili yöntemlerden biri sirke ile temizlik yöntemidir. Beyaz sirke, çamaşırların üzerine sinen küf ve sigara kokularını çıkarmak için en etkili temizlik ürünlerinden biridir.

Bunun için makinenin yumuşatıcı kısmına 1 yemek kaşığı kadar beyaz sirke dökebilirsiniz.

Makinenin yumuşatıcı kısmına konan 1 yemek kaşığı beyaz sirke, çamaşırlardaki deterjan kalıntılarının giderilmesine de yardımcı olmaktadır.

Bu yöntemle çamaşır makinesi içerisindeki kötü koku ve küf sorununu önlemek mümkün olacaktır.

SİRKE + TUZ YÖNTEMİ DE DENENEBİLİR

Tüm bunlara rağmen kötü kokudan kurtulmak mümkün olmadıysa o halde başka bir formülü sizlerle paylaşacağız.

Yemek.com sitesinde yer alan bir içerikte şu formül verilmiş; Öncelikle sirke ve tuzu güzelce karıştırın, ardından çamaşır makinesinin deterjan bölmesine bu karışımı koyun. (Dilerseniz tuzu deterjan bölümüne koyup sirkeyi doğrudan makinenin içine de dökebilirsiniz.) Ardından makinenizi içi boş bir şekilde, 90 derecede 1,5 saat kadar çalıştırın. İşte bu kadar!

GEREKLİ ÖLÇÜLER

1 su bardağı beyaz sirke (Beyaz sirke bulamıyorsanız elma ya da üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz)

1-1,5 yemek kaşığı tuz

Bu ölçüye göre hareket ederseniz çamaşır makinenizi kötü kokulardan da kurtarmış olacaksınız.

KÖTÜ KOKULARA KARŞI BİLMENİZ GEREKENLER

* Çamaşırlar yıkandıktan sonra vakit kaybetmeden direk makineden çıkarılmalı ve bekletilmemelidir. Çamaşır makinesi içerisinde bekleyen çamaşırlar kokacak aynı zamanda da makinenin de kokmasına neden olacaktır.

* Çamaşırlar çıkarıldıktan sonra en az 1 saat çamaşır makinesinin kapağı açık bırakılmalıdır. Böylelikle makine içerisinin hava alması sağlanmış olacaktır.

* Çamaşır makinenizin içerisini kapağı kapatmadan önce bir kurulama beziyle silmeniz de tavsiye edilir. böylelikle makine içerisinde herhangi bir su birikintisi varsa bu birikintiyi de temizlemiş olursunuz.