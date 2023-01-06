Ağda yapınca kıpkırmızı oluyorum, acıya dayanamıyorum diyenler için işte en etkili yöntem

Bir çok kadın için ağda çok önemlidir. İstenmeyen tüylerinden kurtulmak isteyen çoğu kadın ilk tercih olarak ağdayı tercih ediyor. Piyasada bir çok ağda satılıyor. Bu ağdaların büyük bir bölümü ise can yakan türden.

Acısız ağda neredeyse yok gibi.

Hal böyle olunca kadınlar ya epilasyon yaptırmak zorunda kalıyor yada pahalı kimyasal ürünler kullanıyor. Bunların hiç birine gerek yok.

Evde kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz Arap ağdası var. Arap ağdasının yapılışı nasıldır? Arap ağdası için neler gerekir? Tüm detayları sizler için derledik.

Haberciniz.biz'de yer alan bir içerikte; Arap ağdasının tarifi paylaşıldı. İşte Arap ağdası için bilmeniz gereken her şey!

İstenmeyen tüylerden bir süre için bile olsa kurtulmak ağda ile mümkün. Ağda yapılan bölgede kıllar inceliyor ve daha geç çıkıyor. Jilete nazaran daha uzun süre pürüzsüz ve kılsız bir tene sahip olmak mümkün oluyor. Ağdanın pek çok türü var. Bugün sizler için annelerimizin hatta anneannelerimizin kullandığı bir ağda türünü anlatacağız. Dünya genelinde bu ağda Arap ağdası olarak bilinse de aslında ülkemizde de bu ağda nesillerdir kullanılıyor!

Evdeki dört basit malzeme ile yapabileceğiniz bu ağda tarifi sayesinde masrafsız ve acısız şekilde çok doğal bir yolla kıllarınızdan kurtulabilirsiniz. Arap ağdası kimyasallarla dolu ağdalarla karşılaştırınca cildi hiç kızartmıyor ve zarar vermiyor. Kısacası bu ağda türü hassas kılcal damarları olan ve acıya dayanamayanlar için idealdir.

Bu ağdanın kökenleri o kadar eskiye dayanıyor ki bazı kaynaklarda Kleopatra'nın bile kıllarından bu ağda ile kurtulduğunu belirten kaynaklar var.

EV YAPIMI DOĞAL AĞDA NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 bardak şeker

yarım limon

1 bardak su

2 yemek kaşığı bal

Ağdanın yapılışı;

Şekeri ve suyu bir tencerede kaynatın şeker tamamen eriyince limonu sıkıp balı ekleyin. Karışımın soğumasını bekleyin. Slime benzeri bir ağda kıvamı elde edeceksiniz.

Ağdanın kullanımı ve sonrasında yapılması gerekenler;

Kılları alacağınız bölgeyi bebe pudrasıyla pudralayın ve pudranın fazlasını silkeleyin. Ağdayı yapıştırıp ağda bezini de üzerine yapıştırıp çekin. Ağdayı güneş yanığı olan, yara olan ve başka bir hassasiyet olan bölgelere uygulamaktan kaçının. Ağdayı bitirdikten sonra bölgeyi az miktarda zeytinyağı ile yağlayıp masaj yapın. İşte hepsi bu kadar!