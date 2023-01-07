Sinsi sinsi ilerliyor. Hiç dikkat etmemiştik.. Yeniden hortlayan hastalık

Verem yeniden mi hortladı? Türkiye'deki vaka sayıları artışa geçti. Herkes verem hastalığı hakkındaki bilgileri araştırıyor. "Verem (tüberküloz) hastalığı genel olarak akciğerleri etkilemekte olan ciddi bir enfeksiyon hastalığı olarak bilinmektedir. İnsanlık tarihinin en eski hastalıklarından biri olan verem dünyada genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur.

Günümüzde tedavisi olan verem hastalığının geçmişte tedavisi yoktu. Ancak günümüzde de veremden ölenlerin sayısı hızla artmaktadır.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Tıpkı kanserde olduğu gibi verem hastalığında da erken teşhisin önemi çok büyük. Bu içeriğimizde verem hastalığıyla ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik;

GÖRMEZDEN GELMEMENİZ GEREKEN BELİRTİLER

Verem çok sinsi bir şekilde ilerleyebilir, aylar boyunca belirtileri hiç anlaşılmayabilir. Halsizlik, yorgunluk, ufak, kuru, gıcık tarzında öksürükler olabilir bazen bu öksürükler alerji ya da astım öksürüğü gibi yorumlanır ve önemsenmez. Belirtiler hafif başlar ve sinsi sinsi ilerler. Dolayısıyla aylar boyunca belirtiler fark edilmez. Eğer verem hastalığı akciğerde bir yara şeklinde ise kanlı balgam ya da direk öksürükle kan gelmesiyle de kendini gösterebilir. Bu tür belirtiler oldukça ciddi belirtiler olup mutlaka doktora gidilmelidir.

Mynet.com'da yer alan bir içerikte; Veremin en ciddi belirtileri sıralandı.

Uzun süren kuru öksürük

Göğüs ağrıları

İştahsızlık

Akşamları yükselen ateş

Halsizlik

Kilo kaybı

İleri vakalarda nefes darlığı

Öksürükle ağızdan kan gelmesi

Modern yöntemlerle tanısı koyulabiliyor

VEREMDEN KORUYAN YİYECEKLER NELERDİR?

1. Sarımsak

Sarımsak mikropları yok etmeye yardımcı olan sülfürik asit açısından zengindir. Ayrıca, bakteriyel büyümeyi engellediği bilinen alisin ve ajoene içerir. Ayrıca antibakteriyel özellikleri ve bağışıklık arttırıcı etkisi ile tüberküloz için oldukça yararlıdır.

2. Muz

Muz mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır ve tüberküloz hastalığında kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmaktadır.

3- Hint Bektaşi Üzümü

Ayrıca Amla olarak bilinen Hint Bektaşi üzümü, anti-enflamatuar ve anti-bakteriyel özelliklere sahiptir. Hint Bektaşi üzümü enerji sağlar ve düzgün çalışması için vücudun kapasitesini artırmaktadır.

4 - Nane

Nane, şifa ve anti-bakteriyel özellikleri nedeniyle tüberküloz tedavisi için çok yararlıdır. Nane sayesinde mukus çözünmesine yardımcı vücut organları yeniden canlandırmak sağlanarak, tüberküloz için alınan ilaçların tehlikeli yan etkilerini önlemeye yardımcı olmaktadır.

5 - Yeşilçay

Yeşil çay yüksek antioksidan içeriği ve bağışıklık güçlendirici özellikleri sayesinde tüberküloz tedavisinde sizlere yardımcı olmaktadır. Ayrıca, hastalığa yol açan bakterilerin üremesini engellemektedir. Yeşil çay yaprakları ile çay yapmak için ılık suyla demlemeniz gerekmektedir. Yeşil çay yaprakları mevcut değilse, kolayca piyasada bulunan kapsül şeklinde olanlardan alabilirsiniz.