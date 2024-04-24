ATV'de kafa karıştıran karar. O dedikodular doğruymuş... Sevilen diziye apar topar final

Ekranda dizi kıyımı sürüyor. ATV'de yayımlanan bir dizi için daha final kararı alındı. Ateş Kuşları dizisi, ATV ekranlarında yayımlanmaya başladığı günden beri geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Ancak son zamanlarda dizinin final yapacağı dedikoduları gittikçe artmıştı. Bu dedikoduların doğruluğu ise sonunda ortaya çıktı ve maalesef Ateş Kuşları dizisinin final yapacağı resmi olarak duyuruldu.

Kanal yetkilileri daha önce final kararını ertelemiş olsalar da son alınan kararla birlikte dizinin artık final yapacağı kesinleşmiş durumda.

DEV BÜTÇELİ DİZİYE FİNAL

Atv'nin cuma akşamları seyirciyle buluşan Bozdağ Film imzalı dizisi "Ateş Kuşları" final yapıyor. Atv yönetimi dizi için dev bütçeler ayırmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Ateş Kuşları” dizisi ikinci sezonunda da cuma akşamları seyirciyle buluşmaya devam ediyordu. Geçen aylarda dizi için final kararı alınmış ancak daha sonra projenin sezon sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti. Kendi seyirci kitlesini oluşturan diziyle ilgili ertelenen final kararı bugün alındı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 54. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. “Ateş Kuşları” dizisinin bu cuma 52. bölümü yayınlanıyor.