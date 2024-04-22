Show TV'den Bahar dizisiyle ilgili karar. Final iddiaları seyircileri yıkmıştı

Show TV'de yayınlanan ve Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı "Bahar" dizisinin final yapacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Bazı kaynaklara göre dizi tek sezonluk olacaktı ve final tarihi de belli olmuştu.

Ancak Show TV kaynakları bu iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bahar" dizisinin yeni sezonda da devam edeceği ve final tarihiyle ilgili herhangi bir bilginin olmadığı belirtildi.

Bu açıklama ile birlikte "Bahar" dizisinin sevenleri rahatlamış oldu. Demet Evgar'ın etkileyici performansı ve sürükleyici hikayesi ile izleyicileri ekrana kilitleyen dizi, yeni sezonda da heyecan dolu bölümleriyle izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

BAHAR DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Bahar, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 13 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un kaleme aldığı, başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Türk yapımı medikal, komedi dizisidir.