Denizli'de bir baba "Kızım öldü, nerede devlet, nerede CHP" deyince Özel konuşmasını yarıda kesti: Senin acın benim acım

Denizli'ye giden ve burada halka hitap eden Özgür Özel, acılı bir babanın dert yanmasının ardından konuşmasını yarıda kesip onu dinledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'deki bir basın açıklamasında bir baba tarafından yapılan "Kızım öldü, nerede devlet, nerede CHP" şeklindeki çağrıya "Buradayız, ben ilgileneceğim" diyerek yanıt verdi.

Bu baba, 14 Mart'ta Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski sevgilisi İbrahim Olece tarafından öldürülen 17 yaşındaki Ömür Arslan'ın babasıydı. Olece, Arslan'ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.

Denizli'de bir baba "Kızım öldü, nerede devlet, nerede CHP" deyince Özel konuşmasını yarıda kesti



🗣️Buradayız, ben ilgileneceğim. Senin acın benim acım pic.twitter.com/LGQj3wbiBz — Gerçek Gündem (@gercekgundem) April 26, 2024

Özel'in Denizli'deki CHP il binası önündeki açıklaması esnasında için döken acılılı baba şunları dile getirdi:

"Kızım öldü, devlet nerede, CHP nerede, kimse gelmedi. 17 yaşındaki kızımı kaybettim, içim yanıyor. Ona Ömür adını verdim ki ömrü uzun olsun. Nerede devlet? Her defasında geliyorum, kapılar kapalı, belediye başkanı kapıları açmıyor."

Özel'den "Seninle görüşmek istiyorum, senin acın benim acım. Sana destek olacağız, elimizden geleni yapacağız, kimseyi yalnız bırakmayacağız" yanıtını alan yurttaş, sonrasında fenalaşarak bayıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem